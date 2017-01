Algérie: Le rôle de la mosquée élargi à la coopération avec les institutions de l'Etat

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a affirmé jeudi à Alger que le rôle de la mosquée "ne se limite plus aux prêches moralisateurs, s'étant désormais élargi aux actions de coopération et de coordination avec des institutions de l'Etat et la société civile".

A une question sur la "propagation de certains phénomènes négatifs dans la société", lors d'une séance plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales, le ministre a indiqué que le "rôle de la mosquée ne se limite plus aux prêches moralisateurs, s'étant désormais élargi aux actions de coopération et de coordination avec des institutions de l'Etat et la société civile dans l'organisation de rencontres intéressant la société".

M. Mohamed Aissa a ajouté dans ce sens qu'"outre l'apprentissage du Coran, les cours d'alphabétisation et les actions de proximité, les imams œuvrent à travers les tribunes des mosquées (manbar) à prêcher la bonne parole pour répandre la sécurité et la quiétude dans la société".

Le ministre a reconnu cependant "l'existence de comportements négatifs" dans la société générée par le phénomène de la "modernisation" soulignant que la société algérienne "possède des caractéristiques et des aspects qui la distinguent des autres sociétés".

Il a insisté sur la nécessité d'adapter l'activité de la mosquée aux changements qui s'opèrent dans la société" précisant que la "stratégie du ministère consiste en la formation d'imams, de mourchidates et d'agents dans l'objectif de préserver la bonne voie en matière de pratique de la religion dans la société".