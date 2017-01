Cameroun: Diaspora,Rétorsion - Victimes collatérales autour d'un activiste

Les exactions récurrentes du régime, semblent s'étendre au-delà de nos frontières nationales, à en juger par le drame qui se noua il y a quelque temps dans l'appartement du 8 Rue de Cambre en Belgique. Une mère de nationalité camerounaise âgée à peine d'une trentaine d'années et son enfant, ont été retrouvés morts, gisant dans une mare de sang à leur domicile, a-t-on appris de sources concordantes, en fin du mois de septembre 2016.

Affaire banale de mœurs aurait-on dû penser, avant que l'étroitesse des relations des victimes d'avec Kamdem Carim ne mettent à nu, de forts relents de rétorsion à son encontre. En effet, autant le feu père de Kamdem Carim aura été très actif dans le déploiement politique du Social Democratic Front aux premières heures du retour à la démocratie au Cameroun, autant cela lui valut l'inimitié des sbires du pouvoir qui n'eurent aucun mal à en découdre avec ce dernier. C'est ainsi que ce riche homme d'affaires qu'il fut de son vivant, vit ses nombreuses propriétés et autres structures économiques tomber dans l'escarcelle de ses bourreaux.

Il fût assassiné par ces adversaires politiques. Ce que n'accepta pas bien évidemment sa progéniture et singulièrement KAMDEM Carim qui n'avait de cesse de décrier de tels faits rédhibitoires, transposant ainsi sur lui, les exactions que subit son défunt père, au motif de ce qu'il entendait très certainement perpétuer les mêmes dénonciations . Dénonciations qui en leur temps avaient fait état de gabegie institutionnelle doublée d'un népotisme inhibiteur des valeurs intrinsèques.

Continuant ainsi la même politique que son défunt père, Kamdem Carim s'est mué sans le savoir en véritable ennemi d'Etat. Kamdem Carim détenant aux dires de nos sources, des informations que son père a laissées sur des personnes au régime en place n'était pas bien vu. En effet, au-delà des menaces anonymes itératives qui le contraignirent à abandonner la procédure engagée contre l'Etat, des menaces sur son intégrité physique le poussèrent à fuir le Cameroun pour la Belgique.

Mélodrame

Etant en Belgique il continua à subir les affres de la procédure qu'il avait pourtant abandonnée. Sinon, d'où vient-il qu'il ait subi en plein Bruxelles, une agression en bonne et due forme des compatriotes, alors même qu'au sein de la diaspora personne ne semblait les connaître ? Craignant pour sa vie, il ignorait que dans son crochet, sa petite famille était également visée. A preuve quand survient le drame alors qu'il était en déplacement aux Etats-Unis quelques mois plus tôt (exactement en mai dernier), il était loin de s'imaginer qu'il paierait néanmoins un lourd tribut. En effet, si les circonstances exactes du drame restent inconnues, il est plutôt clair que sa famille aura été nuitamment exécutée par des professionnels. C'est d'autant plus que c'est le voisin qui a prévenu la police fédérale aux alentours de minuit, après avoir constaté les faits.

Le Parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête judiciaire.

L'information révélée par l'Ambassade du Cameroun a été confirmée par la Police sans autre précision, suscitant des appréhensions légitimes au sein de la communauté camerounaise de la capitale fédérale. Il en est notamment ainsi de ceux des membres qui avaient été au courant des menaces que subissait déjà Kamdem Carim dont l'enfant et l'épouse ont été découverts morts dans le salon de leur domicile à Bruxelles. Et c'est des Etats-Unis qu'il aurait appris la triste nouvelle, sans parvenir à obtenir plus d'amples détails. Il nous vient donc à voir qu'en fait la mort de l'épouse et enfant de KAMDEM Carim serait accidentelle, car la véritable personne que «ces professionnels»cherchaient à abattre n'était autre que Monsieur Kamdem Carim.