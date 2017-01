Afrique: CAN 2017 - Christian Bassogog homme du match

L'attaquant camerounais a été désigné homme du match a l'issue de la rencontre qui a opposé le Cameroun a la guinée Bissau.

Le match Cameroun - Guinée Bissau comptant pour la deuxième journée de la ohase de poule du groupe A est de l'avis de nombreux observateurs l'un des plus plaisant depuis le début de cette compétition.

Les lions indomptables du Cameroun qui ont été très vite menés au score par la surprenante équipe de guinée Bissau ont fais preuve de caractère et sont parvenus a renverser la situation et a s'imposer sur le score de 2 but contre 1 .

Une rencontre au cours de laquelle les poulains d'Hugo bross ont démontré beaucoup de solidarité et de volonté.

Et parmi les joueurs qui se sont démarqués il y'a sans contestation le jeune Christian Bassogog .le joueur de Aalborg au Danemark a réellement été un véritable poison pour la défense guinéenne.alors que ce dernier avait déjà tapé a l'oeil de nombreux observateurs a l'issue du match des lions indomptables face aux étalons du Burkina Faso,il a encore été titularisé par le technicien belge et pour un résultat satisfaisant. Ce dernier auteur de la passe décuvé sur le deuxième but après avoir étourdi son vis a vis avec des dribbles dont il a seul le secret a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui.

Bassogog Christian avait déjà été noté a 8/10 par le journal sportif français l'équipe ce qui faisait déjà de lui le meilleur kilns indomptable lors du premier match de ceux-ci. Cette fois appelé a jouer 90 minutes, le garçon de new Bell a été élu a l'unanimité homme du match Total et son trophée lui a été remis a l'issue de la rencontre .des débuts très prometteurs pour ce jeune joueur de 21 ans sur qui tous les camerounais fondent désormais leurs espoirs.