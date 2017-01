Cameroun: Crise anglophone - Ouverture d'une enquête judiciaire par le gouvernement camerounais contre les leaders du Consortium et du SCNC détenus à Yaoundé

Le ministre de la communication porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en dépit du dialogue engagé par le gouvernement, pour rechercher des solutions aux revendications des enseignants et des Avocats des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des extrémistes ont lancé des appels aux villes mortes et organisé dans ce cadre, et à d'autres occasions, des violences et des exactions diverses contre les citoyens et leurs biens.....L'intégralité du communiqué parvenu ce soir à la rédaction de camer .be