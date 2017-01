Burkina Faso: Centre de théâtre M'Ba Bouanga - Instruisez-vous à «l'arbre du... savoir»

«Le livre, adjuvant pour la réussite scolaire et universitaire », telle est la vision de l'homme de théâtre, Hippolyte Ouangrawa, dit M'Ba Bouanga.

C'est la raison pour laquelle le comédien a eu l'idée d'ouvrir une bibliothèque dans son centre ; cette bibliothèque a été inaugurée le dimanche 15 janvier 2017 et porte le nom de «Arbre du savoir».

L'ambiance était grandement festive chez M'Ba Bouanga le dimanche 15 janvier 2017. Des blagues à gogo, des prestations d'artistes musiciens et de comédiens, tout a été mis en place pour amuser les invités.

Et parmi ceux-ci, l'on pouvait distinguer le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, le Pr Filiga Michel Sawadogo, le Dr Oubda Mahamoudou, représentant le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, et Olivier Yiougo représentant le parrain, Edouard Ouédraogo, directeur de publication du quotidien L'Observateur paalga.

Tous ont voulu soutenir l'homme de théâtre pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque ouverte dans son centre. Après donc la cérémonie officielle, les convives ont assisté à la coupure du ruban symbolique qui marque l'ouverture de ses portes.

L'occasion a donc été donnée à ceux-ci d'effectuer une visite des lieux, guidées bien sûr par Hippolyte Ouangrawa, dit M'Ba Bouanga.

Ainsi, à l'intérieur de cette salle dont les mûrs sont ornés de livres de tout genre (contes pour enfants et même des éditions passées de certains quotidiens comme L'Observateur Paalga), on y a également découvert une œuvre d'art, une espèce de plante trônant bien au milieu de la pièce et qui porte, entre autres, des livres, un miroir et des fruits (mangues, tamarin, etc.).

Il s'agit de ce que notre hôte a appelé «Arbre du savoir », nom qu'il a donné à cette bibliothèque. Mais une question se posait, d'où lui est venue une telle idée ?

Eh bien, à cette question, le comédien a expliqué qu'à plusieurs reprises, il est arrivé que des gens lui demandent de les former. « Pourtant je n'ai pas moi-même un niveau qui me permet de le faire.

Mais je sais qu'en lisant beaucoup, on arrive à apprendre des choses, on s'améliore en littérature et à partir de là, moi je peux aider les personnes à se perfectionner dans le domaine que je maîtrise, à savoir le théâtre », a-t-il ajouté.

Combien a-t-il dû débourser pour la réalisation de tout ceci ? Pour notre interlocuteur, le savoir n'a pas de prix et il faut donner sans compter.

Néanmoins, il a confié avoir bénéficié de l'aide de l'association « M'envole-toi » qui, par la voix d'Alain Lemaire, a d'ailleurs promis de faire venir d'autres bouquins très bientôt.

Quant à savoir quels sont les livres qu'on peut retrouver sur les étagères, Hippo a invité tous ceux qui le désirent à y faire un tour pour découvrir les documents qui y sont proposés.

« Il ne faut cependant pas oublier que l'Arbre du savoir a besoin d'être soutenu ; il faut qu'il soit arrosé à tout moment d'autant plus que nous comptons instituer chaque année des activités culturelles (contes, récitals, lecture, etc.) qui vont s'étaler sur une semaine durant ».

Interrogé, le ministre des Enseignements secondaire et supérieur, Filiga Michel Sawadogo, a dit que le promoteur pourra compter sur le soutien des autorités.

« Nous allons voir ensemble ce qui peut être fait dans ce sens, mais déjà nous l'encourageons à continuer dans les efforts qu'il fait pour notre pays. Longue vie à l'Arbre du savoir ! », a-t-il émis comme vœu.

Quant à Olivier Yiougo, représentant du parrain, il a renouvelé ses félicitations à Hippo et lui a souhaité d'avoir plus de courage, de capacité et de soutien pour faire de cette œuvre un référentiel pour tout le Pays des hommes intègres. « Ce serait vraiment bien s'il arrive à allier lecture et plaisir », a-t-il conclu.