Mali: Déclaration du Porte-Parole sur la dernière attaque au Mali

Bruxelles — La dernière attaque contre le mécanisme opérationnel de coordination à Gao, qui a causé des dizaines de morts et de blessés parmi les forces armées maliennes, la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et la Plateforme, est un acte contre tous les Maliens et contre le processus de paix. Cette attaque vise à bloquer la mise en œuvre de l'accord de paix et la réconciliation dans le pays. Les auteurs doivent être tenus responsables devant la justice.

L'Union européenne présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle exprime sa solidarité avec toutes les parties engagées dans l'accord de paix et de réconciliation ainsi qu'avec tout le peuple malien.

L'Union européenne reste fermement engagée aux côtés du Mali pour contribuer à la stabilité, à la réconciliation et à la paix dans le pays. Plus que jamais, le peuple malien et la communauté internationale doivent rester unis face aux menaces des ennemis de la paix au Mali.

