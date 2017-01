Burkina Faso: Réconciliation nationale/ Ablassé Ouédraogo - «On n'a jamais demandé d'enjamber les cadavres»

Le 16 octobre 2016, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation (CODER) voyait le jour avec pour mission de faire un pas décisif vers la paix et la réconciliation. Après trois mois, Ablassé Ouédraogo, le président d'alors, a cédé la place à Gilbert Ouédraogo le 19 janvier 2017 à Ouagadougou.

A la même occasion, il a fait le bilan de son mandat et rectifié certaines choses : « Jamais à la CODER, on n'a éludé la justice.

Elle n'a jamais dit d'enjamber les cadavres pour aller à la réconciliation », a précisé Ablassé Ouédraogo.

De cette tribune, il a fait l'analyse rétrospective de l'an un du pouvoir de Roch : « Le populisme est érigé en mode de gouvernance, le slogan Roch la réponse est devenu caduc... », a déploré le président sortant.

«Le Burkina Faso va très mal, et la "rocosité" s'y enracine, tout comme la gouvernance "mouta mouta" et il est impossible de "s'enfoutre"... point barre ». Ce sont des propos d'Ablassé Ouédraogo.

Et ce, à l'occasion de la passation de charges entre lui et Gilbert Noël Ouédraogo à la tête de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Faut-il le rappeler, à la création de la CODER, c'est Ablassé Ouédraogo, président de « Le Faso Autrement », qui en a tenu les rênes.

La mission qui lui a été confiée était de lancer les activités de la CODER et de l'imposer sur l'échiquier national. Trois mois après, il doit passer la main. Il part avec le sentiment du devoir accompli : « La CODER a déjà une place de choix.

Elle est bien visible et commence à être connue de tous les Burkinabè. Nous avons eu raison d'avoir mis en place la CODER à cause de la forte requête de la réconciliation que nous avons vue sur le terrain», se réjouit Ablassé.

« A la CODER, on se fait apprécier au bout de trois mois. Nous avons voulu apprécier certains, on nous dit d'attendre un an. Au bout d'un an, on nous dit d'attendre cinq ans », ironise le président entrant, Gilbert Ouédraogo.

L'occasion a été aussi donnée de lever les équivoques sur la réconciliation nationale : « Contrairement à ce que tentent vainement de faire croire des personnes bien avisées, la CODER n'a jamais demandé à aller à la réconciliation en enjambant des cadavres non, non, non !

Elle appelle plutôt tous les Burkinabè à se donner la main, à se pardonner et à construire une vraie paix afin que nos morts jouissent du repos éternel », explique-t-il une fois de plus. Ce fut l'occasion pour lui de faire aussi une analyse rétrospective de l'an un de Roch.

Le slogan «Roch la réponse» est caduc

Du bilan du pouvoir du MPP, c'est un tableau noir que peint Ablassé Ouédraogo : « La gouvernance Roch est marquée malheureusement par une situation nationale des plus préoccupantes.

Le Burkina Faso vit une crise multidimensionnelle sans précédent. Les Burkinabè sont déçus du pouvoir MPP en place, qui pourtant avait fondé sa campagne sur son expérience de près de trois décennies dans l'appareil d'Etat.

Le slogan Roch la réponse est caduc, car Roch s'avère être au fil du temps le problème du Burkina Faso. Le populisme a été érigé en mode de gestion pour divertir les Burkinabè et les écarter de leurs préoccupations réelles au quotidien ».

Tout en félicitant le gouvernement pour le succès annoncé de la conférence de Paris avec des intentions de financement et non pas des engagements, la CODER affiche le scepticisme quant à la mise en œuvre efficiente et optimale du PNDES, présenté comme la panacée aux problèmes économiques du Burkina Faso.

Et que dire de la situation sécuritaire, de la fronde sociale « si ce n'est que nous assistons à un délitement progressif des valeurs cardinales de notre société qui sont : le dialogue, la confiance, le pardon, la tolérance et l'amour de la patrie » ? rétorque le président de « Le Faso Autrement ».

Mais pour lui, ce tableau, aussi sombre soit-il, n'est pas désespéré pourtant. Cependant il estime qu'ils doivent rester vigilants et ne pas être naïfs et dupes, car les inquiétudes sur le devenir du Burkina Faso demeurent. 2016 a été une année éprouvante et on espérait mieux avec la nouvelle année. Mais que nenni !

Pour le président sortant de la CODER, l'année 2017 commence avec les mêmes paradigmes : hésitations et tergiversations du gouvernement, aggravation de l'insécurité, désarticulation de l'économie en pleine décroissance, dégradation du front social qui s'épaissit à l'horizon avec les grèves annoncées, accidents de la route, incendies.

« Le gouvernement est en congé... »

En outre, ce qui est inquiétant et effrayant, selon lui, c'est que, depuis que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a annoncé à la fin de l'année 2016 la réorganisation de son gouvernement dont le casting, il faut le souligner, au moment de sa formation n'a pas été des plus heureux et des meilleurs, le gouvernement est en congé technique et le pays tourne au ralenti à cause des incertitudes qui planent au-dessus de la tête des ministres.

D'ailleurs, il invite le président à s'inspirer des pratiques des pays voisins en accélérant le changement de gouvernement qu'il a promis afin de redonner de l'espoir aux populations. Il est convaincu que le dialogue inclusif et positif reste la seule porte de sortie.