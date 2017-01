Afrique: Les Lions en quart de finale

Mission accomplie. En arrivant au Gabon, le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Gallois, disait que l'objectif de l'équipe était de passer le premier tour. Petit retour en arrière. Cela ne s'était plus produit depuis 2006. Lors de leurs trois dernières participations (2015, 2012, 2008) les Lions de la Téranga n'étaient pas parvenus à passer ce cap. En 2012, ils avaient subi trois échecs, terminant dernier de leur poule derrière la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Libye.

C'est donc fait et bien fait dès la deuxième journée.

L'affaire a été pliée en moins d'un quart d'heure.

Le Zimbabwe a été submergé d'entrée et, constamment sur la défensive, a été contraint de parer au plus pressé. En cinq minutes, les Lions avaient déjà créé la panique devant le but de Tatenda Mkuruva. Frappe de Keita Baldé légèrement à droite de la cage (4'), Mame Biram Diouf, extérieur du petit filet (5'), tir à nouveau de Keita, contré (7'). La suite , chacun savait qu'elle allait arriver. Ballon perdu au milieu de terrain par le capitaine zimbabwéen Katsande. Récupération d'Henri Saivet qui lance immédiatement Keita sur le côté gauche. Un tir ou peut-être un centre, en tout cas le ballon échoue dans les pieds de Sadio Mané qui ne se le fait pas servir deux fois. Le Sénégal prend son envol (1-0, 9').

Et on n'a pas tout vu. Centre de Lamine Gassama, Mame Biram Diouf manque de peu la reprise (11'). Coup franc à vingt mètres de la ligne de but. Henri Saivet à l'exécution. Une perfection. Le ballon prend la direction de la lucarne (2-0, 14').

C'est fini. Le Sénégal est non seulement qualifié mais garanti de terminer en tête du groupe B, ce qui signifie, pas de changement pour son quart de finale. L'équipe restera à Franceville.

Il restait quand même en core soixante-quinze minutes à jouer. Il y eut d'autres occasions pour le Sénégal surtout dans le dernier quart d'heure, quelques réactions des collègues de Khama Billiat, le joueur champion d'Afrique avec les Mamelodi Sundowns il y a deux mois. Mais le match était joué.

Le Sénégal s'inscrit après ses deux premières sorties comme le plus sérieux client au titre continental. Encore que les matches à élimination directe sont autre chose.

On remarquera que le bilan des dix derniers matches du Sénégal est impressionnant : 9 victoires, 19 buts marqués, 3 encaissés. Et une seule défaite le 12 novembre à Polokwane face à l'Afrique du Sud (1-2). Si le Sénégal continue sur la lancée de ses deux matches, au Gabon, contre la Tunisie et le Zimbabwe, il peut envisager de finir en tête de sa poule qui réunit le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et le Cap Vert, et valider son billet pour Russie 2018.

Prochaine étape, lundi 23 janvier, contre l'Algérie. Il ne déplairait sûrement pas aux Lions de la Téranga d'accrocher à leur tableau de chasse les Fennecs. Au moins pour le fun.

Homme du match TOTAL: Cheikhou Kouyaté (Sénégal)

Réactions après Sénégal - Zimbabwe

Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal)

La chose la plus importante est que nous avons gagné. C'était l'attente de tout le pays et je félicite les joueurs qui ont répondu à cette attente. Aujourd'hui, nous avons une génération avec beaucoup de qualité, et comme entraîneur, je dois travailler à changer la mentalité qui est un élément important . L'objectif est d'améliorer le niveau du football sur le continent. Le résultat que nous voyons maintenant n'a pas commencé aujourd'hui. Il a débuté il y a longtemps. Je n'ai jamais douté de la qualité de mon équipe. Les joueurs doivent cesser de se mettre sous pression et c'est ce phénomène que je m'emploie à changer.

Le prochain match contre l'Algérie est aussi important que tous les autres matches, et nous espérons continuer sur la même voie.

Callisto Pasuwa (sélectionneur du Zimbabwe)

Nous étions absents dans les 20 premières minutes. Les deux buts encaissés trop rapidement ont déstabilisé l'équipe et mes joueurs étaient trop nerveux. Les Sénégalais étaient très physiques et, en cela a annihilé le potentiel Khama Billiat fuyait les balles. C'est le genre de football que vous devriez attendre à ce niveau. Nous avons perdu, mais ce n'est pas fini.