Gambie: L'opération militaire suspendue pour une ultime médiation

« J'ai regardé l'investiture à la télé et j'ai été aussitôt dans la rue pour laisser éclater ma joie. Les gens étaient joyeux et sortaient dans la rue pour le montrer après qu'il ait prêté serment comme nouveau président de la Gambie », témoigne Daniel, un habitant de la capitale gambienne.

Dans sa première allocution, il a prôné le rassemblement et promis que son pays allait rejoindre le concert des démocraties. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres l'a appelé un peu plus tard pour lui signifier son soutien.

« Il y a un contingent du Nigeria avec des moyens terrestres, navals et aériens, un contingent sénégalais, un contingent ghanéen, un contingent togolais, malien, et des personnels de l'état-major de la force en attente de la Cédéao », a détaillé à RFI le porte-parole de l'armée sénégalaise, le colonel Abdoul Ndiaye.

