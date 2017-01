Afrique de l'Est: COMESA - Des perspectives pour l'industrialisation de Madagascar

« Un financement est utile pour améliorer la production, pour cela il est nécessaire qu'il y ait une industrialisation. Quand il y a industrialisation, les importations ne seront plus indispensables. Actuellement, nous importons plus que nous n'exportons, ce qui est une chose grave pour l'économie. Madagascar a besoin de s'industrialiser parce que la production mène à la commercialisation, qui induit par la suite un développement ». Sachant que le taux d'exportation de Madagascar est en baisse, par exemple de 2013 à 2014, les exportations vers Seychelles est passé de 7millions USD à 3millions, soit une baisse de 4millions.

Le but est de financer le secteur privé en association avec le COMESA et montrer aux opérateurs les opportunités que présente cette organisation. On a besoin de projets concrets et la promotion du développement du secteur privé est la seule solution à cela », a affirmé le ministre de l'Industrie.

