Burkina Faso: Lutte contre le SIDA - Hommage aux acteurs

Dans le cadre de la commémoration des 30 ans de lutte contre le SIDA au Burkina Faso, le Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (CNLS/IST) organise ses journées portes ouvertes, les 19 et 20 janvier 2017, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso à travers le Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (CNLS/IST) est déterminé à éliminer le SIDA d'ici à 2030.

Pour ce faire, il ne cesse de multiplier les actions afin de faire de cet objectif une réalité. Ainsi, dans le cadre des 90 jours de commémoration des 30 ans de lutte contre la pandémie au pays, le CNLS/IST organise ses journées portes ouvertes, les 19 et 20 janvier 2017 à Ouagadougou.

A en croire le secrétaire permanent du CNLS/IST, Dr Didier Bakouan, l'organisation de ces journées répond à un souci d'examen, d'analyse et d'appréciation du parcours accompli dans la lutte contre le fléau.

« Au moment où nous amorçons un tournant décisif de la lutte, il est important pour nous d'observer une halte afin de jeter un regard rétrospectif et de réfléchir à une meilleure orientation de nos stratégies de riposte du VIH », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette ouverture au public témoigne de la volonté du CNLS/IST de réaffirmer le caractère multisectoriel de la lutte.

« Nous voulons mettre en lumière la contribution de chacun des secteurs de la lutte dont l'action a été précieuse pour les résultats obtenus », a-t-il soutenu.

En outre, ces 48 heures d'exposition, de panels et de conférence, offrent l'occasion au CNLS/IST d'examiner les enjeux majeurs de la réponse au VIH afin d'accélérer les pas vers l'élimination de la pandémie à l'horizon 2030.

Enfin, ces journées portes ouvertes, de l'avis du Dr Bakouan, consacrent le devoir de mémoire de sa structure envers les hommes, femmes et enfants fauchés par le SIDA. « C'est aussi une occasion d'apporter un soutien aux personnes infectées ou affectées par le fléau », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, le secrétaire permanent du CNLS/IST s'est réjoui des acquis importants engrangés depuis le début de la riposte en 1986.

Comme résultats, il a mentionné l'adoption de plusieurs mesures politiques et stratégiques qui se sont traduites par le renforcement des activités opérationnelles de prévention et de prise en charge.

Il a également apprécié le caractère multisectoriel et décentralisé de la lutte qui a conduit à la mise en place de structures de coordination et d'exécution au niveau des différents secteurs de développement régionaux, provinciaux, canaux et villageois.

En outre, en dépit des nombreux succès enregistrés dans la lutte contre le fléau, M. Bakouan a fait comprendre que le combat contre le SIDA est toujours d'actualité. En effet, il a souligné que de nombreux défis restent à relever pour une élimination du fléau au «pays des Hommes intègres ».

L'intensification de la prévention, une priorité

Le taux de prévalence au Burkina Faso est de 0,9% en population générale. Cependant, ce taux, de l'avis du secrétaire permanent du CNLS/IST, reste élevé chez certaines couches de la société comme les professionnels du sexe et les prisonniers (respectivement 16% et 3%).

Pour lui, il est nécessaire de travailler à réduire ce taux, de sorte à éviter une résurgence de la maladie. A l'écouter, le renforcement de la réponse est également un impératif majeur au regard du constat interpellateur au niveau de certains groupes comme celui des jeunes et des adolescents.

L'atteinte de tous ces objectifs passe par une mobilisation générale et un engagement individuel, foi du Dr Bakouan. Et ce, à travers l'intensification de la prévention et le renforcement du ciblage des interventions vers les groupes à hauts risques.

Quant au ministre de la Santé, Smaïla Ouédraogo, par ailleurs 1er vice-président du CNLS/IST, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de bouter le SIDA hors du Burkina Faso d'ici à 2030.

Pour ce faire, il a appelé les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile ainsi que les acteurs du privé à intensifier leur appui et leur engagement pour des victoires plus éclatantes.