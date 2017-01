Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Grèce et Turquie)

Au Congo-Brazzaville le député et ancien candidat à la présidentielle André Okombi… Plus »

Osmanlispor chute sur le terrain de Gaziantepspor (0-2). Titulaire, Dzon Delarge a été remplacé à la pause, alors que les locaux menaient 1-0. A la 67e, Thievy Bifouma a fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, sans parvenir à inverser le cours du match. Avec ce revers face à la lanterne rouge de 1re division, Osmanlispor perd sa 1re place et est même relégué à la 3e place du groupe. Mais une victoire lors de la 6e et dernière journée, face à Kirklarelispor, qualifierait le club d'Ankara pour la phase à élimination directe.

