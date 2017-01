Afrique: CAN 2017 - La RDC privée Zakuani et Nsakala face à l'ogre Eléphant

Les Léopards de la RDC sont privés de trois joueurs pour leur deuxième rencontre du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire. Les deux équipes s'affrontent ce vendredi 20 janvier 2017 à Oyem au Gabon.

Le défenseur axial et capitaine Gabriel Zakuani avait été contraint de finir le premier match contre les Lions d'Atlas du Maroc sur une jambe, car la RDC évoluait déjà en infériorité numérique après l'expulsion de Joyce Lomalisa à la 81e minute. Ce dernier, entré en jeu à la place de Fabrice Nsakala blessé, a coup sur coup écopé de deux cartons jaunes. « Ils continuent à se soigner mais ne seront pas à 100 % ce vendredi. Je ne veux pas prendre le risque de les aligner, je préfère les préserver pour les prochains matchs », a indiqué le sélectionneur Florent Ibenge à propos de Zakuani et Nsakala.

Contre l'ogre Côte d'Ivoire, le sélectionneur Florent Ibenge va faire donc faire sans ses joueurs, tout ne se méfiant des Eléphants même si ce n'est plus une équipe « Glamour », selon l'expression qu'il a utilisée, en conférence de presse d'avant match. « Il y a moins de joueurs avec un grand nom. Ils avaient Yaya Touré ou de Gervinho, capables de faire la différence à tout moment. La génération a changé par rapport au titre de 2015. Elle est peut-être moins glamour mais elle reste redoutable. On l'a vu contre la France en match (0-0), c'est une équipe qui ne perd pas. Cela montre sa solidité. On attend une motivation extrême de leur part », a-t-il déclaré. Les Ivoiriens, a-t-il détaillé, joue en 4-3-3, et « ils possèdent trois attaquants puissants qu'il faudra neutraliser »

La RDC a perdu ses deux latéraux gauches, Nsakala blessé et Lomalisé suspendu. Il lui reste deux latéraux droits, Djo Issama Mpeko et Jordan Ikoko qui était sur le banc des remplaçants lors du match contre le Maroc. Mais Ibenge s'est montré optimiste : « Nous n'allons pas pleurer pour les joueurs absents à cette rencontre parce que les dispositions sont prises pour que des élements valides puissent opérer à leurs postes de prédilection ». Et le latéral droit Jordan Ikoko de Guimgamp (L1 française) et formé au Paris Saint Germain est prêt à suppléer les absents. « Si le coach me fait jouer à gauche, je vais jouer. J'ai déjà joué à gauche en club et ça s'était plutôt bien passé. On verra bien. Je donnerai le meilleur de moi-même dans tous les cas », a indiqué pour sa part Jordan Ikoko.

Du côté ivoirien, on s'attend à un match difficile contre la RDC. Le sélectionneur français des Eléphants, Michel Dussuyer l'a noté en conférence de presse jeudi 19 janvier 2017 : « Ce match de demain est un match capital, il faut un changement d'attitude parce que dans le premier match on n'a pas mis des ingrédients comme dans un match de Coupe d'Afrique. On a raté ce premier rendez-vous, et il va falloir réagir et hausser le niveau. On est dans une situation où on a notre destin en main. On a un adversaire redoutable mais nous aussi, on a des arguments à faire valoir ».