Gambie: Investiture d'Adama Barro - Le compte à rebours a commencé

A quelques heures de l'expiration du mandat constitutionnel de Yaya Jammeh, le désormais ex président de… Plus »

Déjà, un blocus maritime était annoncé, ainsi que des vols de reconnaissance de l'aviation. C'est dire si les heures à suivre seront longues et déterminantes pour l'issue de ce bras de fer. En attendant, la tension monte de tous les côtés, et l'objectif, jusqu'au bout, aura été d'éviter une confrontation de troupes.

Prêchant pour une Gambie plus démocratique et plus libre, le nouveau chef de l'Etat a, dans son discours inaugural, appelé les Forces armées de son pays à le soutenir et à lui montrer leur loyauté, avant de se retirer pour aller travailler.

Ça y est ! Adama Barrow est le nouveau président gambien. Il a prêté serment hier, 19 janvier 2017, à l'ambassade de la Gambie à Dakar, au Sénégal, devant des officiels et des milliers de sympathisants qui ont accueilli leur nouveau président dans la liesse et pour qui des écrans avaient été installés pour la circonstance.

