Burkina Faso: Conseil constitutionnel - Mutualiser les savoirs juridiques pour mieux servir

Pour un meilleur fonctionnement des institutions de la République, surtout celles juridiques, les acteurs du Conseil constitutionnel ainsi que les juristes de la Présidence du Faso, de la Primature et de l'Assemblée nationale, ont mutualisé leurs connaissances sur les procédures de promulgation des lois et les conséquences liées à la non- promulgation. C'était le jeudi 19 janvier 2017 au siège du Conseil constitutionnel à Ouagadougou.

Le Conseil constitutionnel veut harmoniser certains aspects juridiques avec ses proches collaborateurs.

C'est en cela que l'institution a initié, le jeudi 19 janvier 2017, une journée d'échange et de partage de connaissances avec les responsables des services juridiques de la Présidence du Faso, de l'Assemblée nationale et du Premier ministère.

L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ont été de prime à bord explicités par le président de l'institution, Kassoum Kambou, avant de venir aux thématiques du jour.

En effet, le partage de connaissances l'a été sur les thèmes comme: « Le rôle du Conseil constitutionnel dans la procédure de révision de la Constitution», «Instruction devant ledit conseil, ainsi que la procédure de promulgation des lois et les conséquences du défaut de promulgation».

A propos de la procédure de promulgation des lois, le juge constitutionnel Kassoum Kambou a indiqué que l‘ordre de promulgation est donné par décret présidentiel dans un délai de 21 jours ou 8 jours lorsque le texte législatif adopté à l'hémicycle est suivi de la mention «urgent«.

La promulgation consiste à la constatation officielle et solennelle par le président du Faso de l'achèvement et de la régularité de la procédure législative.

En ce qui concerne le contrôle du Conseil constitutionnel dans le déroulement de la révision de la Constitution, le magistrat de grade exceptionnel précise que s'il est approuvé à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée nationale, le projet de révision de la Constitution peut être adopté sans recours au référendum.

Mais de toute les initiatives de révision de la Constitution, qu'elles proviennent du peuple via l'introduction d'une pétition de trente-mille signatures de personnes ayant le droit de vote ou de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel est chargé de garantir le respect des procédures de révision.

De par ses attributions, le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle et électorale.

Il a une compétence en matière de contrôle des biens et des partis politiques, garantit la constitutionnalité des lois, la répartition des compétences entre la loi et le règlement, etc.