Cameroun: Réactions au lendemain de la publication du décret du (Minatd) interdisant le consortium de la société civile anglophone

"Une fois de plus, le régime de M. Biya a décidé de noyer dans la répression les… Plus »

Il faut affirmer avec virulence qu'il n'existe aucune raison légitime ou légale qui puisse justifier ce traitement dégradant réservé aux citoyens. Ces revendications sont sans aucun doute justifiées et légitimes. En effet, il est utile de rappeler que la grève engagée par l'Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun (Addec) en 2005 avait pour principale cause, l'obligation imposée par le recteur Sammy Chumbow aux étudiants de payer la totalité des droits universitaires afin de pouvoir participer aux examens de premier semestre.

Je ne sais pas d'où est sorti le consortium dans le problème anglophone. Comment ça se fait que subitement, le consortium sorti de nulle part devienne le principal adversaire du gouvernement ? Si bien que celui-ci est obligé d'écouter le consortium plutôt que d'analyser et écouter les anglophones. Même si les classes recommencent aujourd'hui, il y aura quand même une année blanche. Les enfants ont déjà perdu trois mois si on reprend les cours aujourd'hui.

Il y a un temps pour tout et maintenant c'est le temps de la République et il faut mettre un terme à toute cette gesticulation. C'est la fin de la récréation. L'ordre doit régner. Ceux qui ont voulu détourner des réactions à des fins politiciennes vont comprendre que nous sommes devant une République debout. Et René Emmanuel Sadi a pris la décision qu'il fallait pour que personne ne vienne entraver le vivre ensemble du Cameroun qui est un et indivisible. Croyez-moi que ceux qui souhaitent que les enfants n'aillent pas à l'école seront déçus. On va rattraper les heures de cours même si ça va ramener un surcroît de travail.

