Sénégal: Les Lions en quarts de finale de CAN, 11 ans après

Franceville — L'équipe du Sénégal après deux succès en autant de matchs lors de la CAN 2017 respectivement contre la Tunisie et le Zimbabwe sur le même score de 2-0, s'est qualifiée pour les quarts de finale d'une phase finale de CAN qu'elle n'avait pas atteint depuis 2006.

A une journée de la fin de la phase de poule, le Sénégal est devenu le premier pays à atteindre les quarts de finale de la CAN 2017 avec deux succès lors des deux premiers matchs joués.

En 2006, le Sénégal avait réussi à se qualifier en quarts de finale avec une seule victoire (2-0 aux dépens du Zimbabwe) et deux défaites (0-1 contre le Ghana et 1-2 contre le Nigeria).

Elle avait réussi malgré tout à atteindre les quarts de finale grâce à un goal-average favorable réussi aux dépens du Ghana et du Zimbabwe qui comptaient le même nombre de points (3).

Pour cette phase finale, en plus de la qualification, les Lions sont assurés de terminer à la première place du groupe B quel que soit leur résultat lors de leur troisième match.

Pour ses trois dernières participations (2008, 2012 et 2015) à la CAN, l'équipe du Sénégal avait été éliminée dès le premier tour avec une seule victoire en neuf matchs, celle acquise contre le Ghana 2-1 en janvier 2015 à Mongomo (Guinée Equatoriale).

Sur les trois dernières phases finales, le bilan du Sénégal se présente comme suit :

CAN 2008 : Deux nuls contre la Tunisie (2-2) et l'Afrique du Sud (1-1) et une défaite 1-3 contre l'Angola.

CAN 2012 : Trois défaits 1-2 respectivement contre la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Libye.

CAN 2015 : Une victoire 2-1 contre le Ghana, un nul 1-1 contre l'Afrique du Sud et une défaite 0-2 contre l'Algérie.