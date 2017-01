Afrique: CAN 2017 - Les buts encaissés très tôt ont mis en difficulté les Warriors, selon leur coach

Le Sénégal déjà qualifié après ses deux victoires contre la Tunisie et le Zimbabwe sur le même score de 2-0, sera opposé à l'Algérie pour le 3-ème et dernier match de poule à Franceville, le lundi 23 janvier.

Le Zimbabwe va se préparer et essayer de gagner son match pour arriver au second tour, a-t-il insisté soulignant que son équipe, avec le jeu qu'elle produit, est "le favori" du groupe.

"Nous allons tirer les leçons de cette défaite et essayer d'avancer puisque nous restons encore en course pour la qualification au second tour", a poursuivi le technicien.

Avec Sadio Mané, à la 9-ème minute, et Henri Saivet, à la 13-ème minute, et plusieurs occasions manquées par Mame Biram Diouf, les Lions avaient mis l'impact nécessaire dés le début du match pour prendre les devants face aux Warriors qui avaient du mal à poser leur jeu comme contre les Fennecs d'Algérie (2-2) lors de leur premier match.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.