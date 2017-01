Afrique de l'Ouest: Les troupes de la CEDEAO ont arrêté leur progression pour une dernière tentative de médiation (responsable)

Le chef d'état-major des forces en attente de la CEDEAO, colonel Seydou Maïga Moro, et le chef de la cellule planification des forces en attente de la CEDEAO et la commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont participé à cette rencontre. Celle-ci visait à faire le point sur l'avancée des troupes de la CEDEAO qui sont entrées jeudi après-midi à l'intérieur de la Gambie.

"Les forces ont avancé sans problème, il y a quelques tirs de sommation, mais il n'y pas de dégâts, ni matériel ni humain. Alors, l'ordre a été donné à ces troupes d'arrêter leur avancée et elles ont arrêté leur avancée, parce que la CEDEAO privilégie des initiatives de dialogue et de diplomatie", a dit Marcel Alain Da Souza, le président de la commission de la CEDEAO, lors d'un point presse.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.