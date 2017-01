Burkina Faso: Plus de 180 milliards de F CFA injectés au pays depuis 2009

Dans le but de présenter le fruit de la coopération entre les deux pays, l'ambassade du Japon au Burkina Faso a organisé, les 17 et 18 janvier 2017, une caravane de presse à l'intérieur du pays. Cette tournée a permis aux professionnels des médias de constater de visu les diverses réalisations du «pays du Soleil levant» au «pays des Hommes intègres».

Le Burkina Faso et le Japon entretiennent des relations diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle. Cette coopération se traduit sur le terrain par un accompagnement au développement du Burkina Faso à travers de nombreux projets de coopération qui sont souvent méconnus des populations. Pour y remédier, l'ambassade du Japon au Burkina Faso a décidé de lever le voile sur les actions qu'elle entreprend au «pays des Hommes intègres».

A cet effet, elle a organisé, du 17 au 18 janvier 2017, des visites de ces réalisations dans quelques localités du pays, en compagnie des hommes des médias.

Ces sorties ont été suivies de rencontres avec des structures partenaires en vue de présenter au grand public, les efforts consentis par le gouvernement nippon au profit du peuple burkinabè.

Cet accompagnement est orienté dans des domaines tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et l'intégration sous-régionale.

«Sur les plans bilatéral et multilatéral, la coopération financière non-remboursable est chiffrée, de 2009 date d'ouverture de notre ambassade à la fin de l'année fiscale 2015, à environ 127 milliards 721 millions de F CFA, tandis que la coopération technique est évaluée à peu près à 53 milliards de F CFA soit un total de 180 milliards 721 millions de F CFA», a déclaré l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Masato Futaishi. Ainsi le «pays du Soleil levant » s'est fixé pour objectif d'aider son pays ami à booster son économique à travers le développement agricole.

Le bitumage de l'axe Gounghin-Fada N'Gourma en étude

Plusieurs projets ont été mis en œuvre parmi lesquels celui du renforcement de la production du sésame. «Le Burkina est le 3e pays exportateur de sésame au Japon.

Le projet vise à accroître la qualité de la production burkinabè et la rendre capable de concurrencer le marché sous-régional voire international », a soutenu l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Masato Futaishi.

L'aménagement de bas-fonds dans l'optique d'améliorer la productivité alimentaire et les revenus des ménages sont aussi une des ambitions de l'ambassade du Japon.

Selon le représentant-résident de l'Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) au Burkina Faso, Kobayashi Takemichi, un projet d'études préparatoires pour l'aménagement de bas-fonds est en cours depuis 2016.

L'organe technique chargé de mettre en route les projets nippons a aussi manifesté sa volonté de soutenir le développement du Burkina Faso à travers son désenclavement.

Dans ce sens, un projet sous-régional est en étude, a annoncé le chargé de programme infrastructure, intégration régionale, eau et assainissement de la JICA, Cheik Assane Moctar Gansoré.

Il s'agit du projet du Plan-directeur d'aménagement des réseaux logistiques pour l'anneau de la Croissance de l'Afrique de l'Ouest (CACAO).

Pour M. Gansoré, la réalisation de plusieurs infrastructures pour le Burkina est prévue dans ce projet notamment le bitumage de la route de Fada N'Gourma (axe Gounghin-Fada N'Gourma).

Une technique japonaise enseignée aux élèves

Dans le secteur de l'éducation, l'ambassade du japon dit avoir financé la construction de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Dori et celle en cours de Kaya. «En plus de cela, nous avons construit 1273 classes d'écoles primaires et post-primaires », a soutenu l'ambassadeur Futaishi.

Les bénéficiaires de l'Ecole primaire publique de Zammongho, dans la commune de Komsilga, qui ont reçu la visite des donateurs, le 17 janvier 2017, n'ont pas caché leur joie. «C'est un soulagement pour les enfants du village car avant, ils bravaient le froid en parcourant 7 km à pied à la recherche de la connaissance.

Aujourd'hui, grâce à la Coopération japonaise, c'est un vieux souvenir», s'est réjoui le directeur de l'école, Hubert Akemgalé Aouyou.

Ce joyau composé de six classes équipées de tables-bancs, d'une cuisine et d'un forage a ouvert ses portes en octobre 2016 avec 171 élèves répartis dans 3 classes (CP1, CP2 et CE1). Il compte ouvrir les trois autres classes à la rentrée prochaine.

Le soutien du Japon à l'éducation burkinabè passe aussi par l'aide des volontaires nippons. Cela fait maintenant trois ans que Yoko Ichikowa, volontaire à l'école de Garpéné dans la commune de Dapelgo met son savoir-faire au service des enseignants et des élèves à travers une approche participative.

Il s'agit, selon la promotrice, d'une technique appliquée dans les domaines des sciences et des mathématiques qui lie la pratique à la théorie. «Avant, certains enfants dormaient pendant les cours, mais avec cette méthode, le cours est animé et ils apprennent vite», a soutenu Yoko Ichikowa.

«Il y a vraiment un changement», a renchéri le chef de la Circonscription de l'enseignement de base de Dapelgo n°1, l'inspecteur Bernard Kaboré. «L'ancienne méthodologie ne permettait pas aux enfants de s'exprimer comme il se doit. Avec l'intervention de Yoko, ils s'expriment beaucoup plus en classe », a-t-il relevé.

45 CSPS pour soulager les populations

Le Japon intervient également dans le domaine de la santé. Le village de Basilakoa, situé sur l'axe Sabou-Léo, fait partie des bénéficiaires des 45 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) que la coopération japonaise a offerts aux populations.

Composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un bâtiment de services communs, de trois logements des agents de santé et d'un forage, le CSPS de Basilakoa a accueilli ses premiers patients le 24 août 2016.

Au passage de la délégation nippone dans le village, le 17 janvier dernier, le CSPS avait, selon le médecin-chef du district sanitaire de Sapouy, Dr Yérou Sawadogo, enregistré 4276 patients, 1875 enfants vaccinés et 85 accouchements. «Ce sont 4 villages, Basilakoa, Thiou, Tiaré et Guenian, soient une population totale de 7774 habitants qui se trouvent soulagée par ce don du Japon», a-t-il précisé.

Et le président du Comité de gestion du centre de santé, Halidou Nébié, d'ajouter : «Nous sommes très contents car avant, nous parcourions des vingtaines de km pour nous soigner. Aujourd'hui nos enfants reçoivent sur place des soins gratuitement, nous ne pouvons que remercier les donateurs».

Outre les activités directement menées par l'ambassade ou par le biais de la JICA, le Japon soutient les organismes internationaux qui interviennent au Burkina Faso.

C'est le cas de l'UNICEF qui intervient dans la région du Sahel où les enfants sont les plus privés de leurs droits dans les domaines d'éducation, de la santé et de la nutrition.

«De 2010 à 2016 nous avons reçu plus de 15 millions de dollar US de la part de la coopération japonaise.

En 2016, le plus grand donateur de l'UNICEF pour la région du Sahel fut le Japon avec 1,9 million de dollars US », s'est réjoui la représentante adjointe de l'UNICEF au Burkina, Rinko Kinoshita.