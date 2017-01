Burkina Faso: Amélioration de l'accès à l'eau

Le haut-commissaire de la province du Gourma, Aboubacar Traoré, a présidé l'atelier de lancement du projet «Renforcer la résilience pour l'amélioration de l'accès à l'eau : Burkina Faso et Ghana», le mercredi 18 janvier 2017 à Fada-N'Gourma. Un projet qui entend réduire l'épineuse question de l'accès à l'eau dans 3 communes de la région de l'Est.

L'ONG Helvetas swiss Intercooperation avec ses partenaires veulent résoudre l'épineuse question de l'accès à l'eau pour les populations des communes de Tibga, Gayéri, et Bilanga dans la région de l'Est.

Elle a procédé au lancement du projet «renforcer la résilience pour l'amélioration de l'accès à l'eau : Burkina-Faso et Ghana», le mercredi 18 janvier 2017 à Fada-N'Gourma.

Le projet qui sera exécuté pendant 2 ans va toucher plus plusieurs villages de 3 communes de la région de l'Est.

L'atelier de lancement qui se tient dans la cité de Yendabli vise à permettre aux différents acteurs de la mise en œuvre, une appropriation du projet, ses objectifs afin de s'assurer de leur collaboration.

Cette rencontre permettra aussi de comprendre les objectifs et les activités du projet afin d'enclencher un processus participatif par l'implication des autorités administratives locales ainsi que les futures bénéficiaires du projet.

En outre cet atelier qui consacre le lancement des activités va surtout servir de cadre aux parties prenantes de disposer d'informations nécessaires sur le projet, la définition du cadre et la périodicité des échanges réguliers à mettre en place pour maintenir l'information et la mobilisation.

Par ailleurs les aspects importants comme les résultats attendus, les composantes, les partenaires d'exécution et le mécanisme de suivi évaluation du projet seront au centre des échanges entre les acteurs.

60 puits, 15 forages à réaliser dans les 3 communes

Le projet « Renforcer la résilience pour l'amélioration de l'accès à l'eau : Burkina-Faso et Ghana » a bénéficié de l'appui de l'ONG américaine, Groundswell international pour sa mise en œuvre dans le Nord du Ghana et dans la région de l'Est du Burkina Faso.

Selon la directrice-pays de l'ONG Helvetas, Mme Pascale Angulo Deiros, l'eau a un impact sur la dignité, la pauvreté, la santé, l'économie et la paix.

«C'est pourquoi Helvetas s'engage pour que l'eau soit une priorité des objectifs sociaux de développement durable et que la qualité et le droit à l'eau comme droit fondamental soit pris en considération par les instances internationales, les états, la société civile et les partenaires privés», a soutenu Mme Angulo.

La coordonnatrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de Groundswell, Mme Fatoumata Batta, a pour sa part relevé que ce sont 60 puits et 15 forages qui seront réalisés dans les villages des 3 communes bénéficiaires du projet.

Pour Mme Batta, son organisation et l'association «nourrir sans détruire» exécutent déjà plusieurs projets agro écologiques dans les 3 communes pour améliorer la production agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des ménages.

Mais a-t-elle poursuivi : «Dans la mise en œuvre de ces projets, il est apparu un certain nombre d'obstacles qui ne favorisent pas la prise en charge intégrale des problèmes de résilience des communautés couverte par les actions notamment leur faible accès à l'eau.

Ce qui limite considérablement les initiatives agro-écologiques». Le haut-commissaire du Gourma, Aboubabcar Traoré citant le discours du ministre de l'Eau a surtout salué l'initiative de l'ONG Suisse Helvetas et ses partenaires pour leur contribution pour l'accès des populations en ressource en eau.