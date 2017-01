Burkina Faso: Terrorisme - Le pays se dote de pôles judiciaires spécialisés

Les forfaits définitifs de Jonathan Zongo et de Jonathan Pitroipa ont affecté le groupe Étalons.… Plus »

Leur spécialisation n'intervient qu'une fois en fonction. Mais qu'en est-il de la sécurisation des magistrats anti-terroristes quand on sait que les premières cibles des terroristes sont leurs adversaires ? Réagissant à cette interrogation d'un député, René Bagoro, s'est voulu, une fois de plus, rassurant.

Celui-ci a également évoqué la délinquance financière et ses conséquences désastreuses sur l'économie nationale et la bonne gouvernance pour justifier ces deux projets de loi soumis par le gouvernement à la représentation nationale.

Selon lui, ces loi viendront aider à lutter contre les enlèvements de personnes de nationalité étrangère sur le territoire national, les attaques violentes de brigades de gendarmerie et de commissariats de police, les assassinats barbares et les prises d'otage.

Il s'agit de deux pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée, qui verront le jour au sein des Tribunaux de grande instance de Ouaga I et de Bobo-Dioulasso et le pôle judicaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme qui sera logé au Tribunal de grande instance de Ouaga II.

L'Assemblée nationale a adopté, le jeudi 19 janvier 2017, deux projets de loi portant création, organisation et fonctionnement de pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et des actes de terrorisme.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.