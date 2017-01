Afrique: L'Algérie joue "un rôle important" dans l'instauration de la paix et de la sécurité dant le continent

L'Algérie a exhorté mercredi à New York les parties maliennes à tenir leurs engagements pour… Plus »

Le diplomate kenyan a insisté dans ce contexte sur la nécessité d'ouvrir une ligne aérienne directe entre l'Algérie et le Kenya pour faciliter les échanges et la circulation entre les deux pays.

"Nos relations se sont renforcées, nous nous sommes échangés des visites officielles particulièrement au niveau institutionnel impliquant les parlements et les sénats des deux pays et des délégations ministérielles", a-t-il dit.

Au volet bilatéral, l'ambassadeur kenyan a rappelé les relations historiques liant l'Algérie et le Kenya qui avaient combattu dans le passé le colonialisme pour recouvrer la liberté et l'indépendance.

M. Lemoshira a souligné, à ce propos, le "rôle important" que joue l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la sécurité au Maghreb en particulier en ce qui concerne les efforts diplomatiques fournis pour résoudre la crise libyenne ainsi que dans la région du Sahel où un accord de paix et de réconciliation au Mali a été signé grâce à l'Algérie, chef de file de la médiation internationale.

"L'Algérie est un partenaire stratégique et nous voulons renforcer nos relations bilatérales et le partenariat, car l'Algérie n'est pas seulement un partenaire dans les consultations mais un partenaire d'action", a affirmé l'ambassadeur kenyan lors d'une rencontre avec la presse.

