Burkina Faso: Circulation des poids lourds à Ouagadougou - A quand la répression ?

Les forfaits définitifs de Jonathan Zongo et de Jonathan Pitroipa ont affecté le groupe Étalons.… Plus »

Il leur est « formellement » interdit de circuler au centre-ville aux heures de montée (de 6h30 à 8h et de 14h à 15h) et de descente (11h30 à 13h et de 17h-18h) des travailleurs, malgré quelques exceptions. A quoi sert cette disposition ?

A grande vitesse également, elle n'a pas pu marquer un arrêt au feu tricolore qui était pourtant au rouge. Le poids lourd, qui a évité d'autres véhicules, a écrasé plus de cinq motos dans sa course.

Le mardi 17 janvier 2017, il est 17h15. Un camion-citerne en provenance de l'échangeur de l'Est, à vive allure et désirant dépasser un autre camion-remorque transportant du ciment, a heurté un motocycliste au feu tricolore du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.