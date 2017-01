Algérie: Réception du projet de transfert des eaux de la côte Ouest à Naâma d'ici à fin 2017

Alger — Le ministre des Ressources en eau et de l'environnement, Abdelkader Ouali, a annoncé jeudi à Alger, la réception d'ici fin 2017, du projet de transfert d'eau de la côte ouest vers les wilayas de Naâma, Tlemcen et Sidi Bellabes.

La réception du projet de transfert des eaux se fera de manière progressive en 2017, a indiqué M. Ouali qui répondait à une question d'un membre du Conseil de la Nation El Oued Mohamed lors d'une plénière consacrée aux questions orales présidée par Abdelkader Bensalah, son président, rappelant que les travaux de réalisation ont été confiés à des sociétés nationales reconnues.

Le coût du projet s'élève à 43,5 milliards de DA et permettra un transfert des eaux pour assurer l'alimentation en eau potable dans 18 communes de la région avec augmentation des heures de distribution quotidienne qui passera, elle, de 4 à 24h par jour outre l'aide au secteur agricole et la création d'emplois permanents au profit des populations.

Ledit projet contribuera également à la collecte de 40 millions de m3 d'eau par an dont 14 millions de m3 par an destinés à approvisionner 162000 habitants en eau potable dans 3 communes de Naâma, six de Tlemcen et 9 de Sidi Bellabes.

A cela s'ajoute un transfert de 26 millions de m3 dédiés à l'irrigation de 6 000 hectares de terres agricoles dont 3 000 dans la wilaya de Naâma, 1500 à Tlemcen et Sidi Bellabes.

D'autre part, le ministre des Ressources en eau a rappelé avoir donné des instructions lors de sa récente inspection du projet pour le respect des délais impartis et le renforcement des ateliers de réalisation en main d'œuvre, rassurant dans ce sens, que la couverture financière du projet "est prête" et ne sera aucunement affectée par la conjoncture économique que connait le pays.

Il a évoqué aussi que les grands projets de transfert des eaux visaient à assurer un équilibre en matière de distribution et à réaliser la solidarité entre les différentes régions du pays.

D'autre part, le système des grands transferts a contribué à la concrétisation de 4 000 km de transfert à travers 21 systèmes de transfert pour acheminer l'eau d'une région à une autre.

Enfin, M. Ouali a relevé qu'un volume d'un milliard de m3 d'eau a été collecté à partir des stations de dessalement garantissant une alimentation au profit de 7 millions de citoyens dans les régions côtières du pays.

Des opérations d'extraction des minéraux des eaux souterraines ont d'ores et déjà été entamées dans le Sud et précisément dans les régions de Touggourt, In Salah, Tamanrasset et Tindouf.