Algérie: Campagne d'élimination des paraboles sur les balcons de certains immeubles d'El Mohammadia

Cette opération s'inscrit dans le cadre des démarches initiées par la wilaya d'Alger pour mettre fin aux vues inesthétiques et en application de l'instruction promulguée en 2009 et actualisée en 2014 au titre du plan d'Alger la Blanche qui s'étend jusqu'en 2035.

Les citoyens résidant à la cite 618 à El Mohammadia et la cité Mokhtar Zerhouni ont été destinataires récemment de notifications pour entamer l'élimination des paraboles installées sur les balcons en quête d'une vue plus esthétique des façades des immeubles notamment ceux donnant sur l'autoroute reliant l'aéroport au centre-ville, a déclaré à l'APS un membre de l'Assemblée populaire communale (APC) d'El Mohammadia.

