Madagascar: JIRAMA - Dissolution du Conseil d'Administration, le DG limogé

Rachidy Mohamed et Nestor Razafindroriaka viennent d'être démis de leurs fonctions.

Face aux problèmes de délestage et de coupure d'eau qui frappent toutes les régions de la Grande Ile, ou enfin presque, l'Exécutif a décidé de sanctionner les hauts responsables au niveau de la JIRAMA. En effet, parmi les décisions prises au cours du Conseil des ministres d'hier figure notamment le limogeage massif au niveau de la Compagnie nationale d'eau et d'électricité de Madagascar. Comme il fallait s'y attendre, le président Hery Rajaonarimampianina a décidé de dissoudre le Conseil d'Administration de la JIRAMA. Le Président du Conseil d'Administration et non moins Conseiller spécial au niveau de la Présidence de la République, Rachidy Mohamed vient donc d'être démis de sa fonction.

Même sort pour le Directeur général de la JIRAMA, l'ancien ministre de l'Energie Nestor Razafindroriaka. Bon nombre d'observateurs ont salué cette décision du Conseil des ministres. Nul n'ignore qu'à cause des problèmes de délestage et de coupure d'eau, certaines régions de Madagascar étaient au bord d'un soulèvement populaire. Reste à savoir si le départ de ces hauts responsables vont réellement résoudre les problèmes de la JIRAMA.

Les nouveaux membres du CA. En tout cas, le Conseil des ministres a tout de suite nommé un Administrateur Délégué de la Société « Jiro sy Rano Malagasy ». Il s'agit de Rasoloelison Lantoniaina qui n'est autre qu'un ancien ministre des Finances et du Budget. Hery Rajaonarimampianina a donc décidé de faire confiance à un autre Grand argentier. Les noms des nouveaux membres du Conseil d'Administration de la JIRAMA sont également déjà connus. Aussi, Befeno Todimanana Hyacinthe dont le nom a déjà été cité parmi les candidats Premier-ministrables, a été désigné en tant que représentant de la Présidence de la République.

Pour leur part, Ranivoarisoa Herilala a été nommé en tant que représentante de la Primature, l'ancien Directeur Général du Trésor, Feno Jean Pierre représente le ministère des Finances et du Budget, Raseliarison Mamiarivao Julien représente le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Razanakoto Norbert représente le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, Lemanarina Jean Christophe représente le ministère de l'Economie et de la Planification, Rasamoel Jean Jacques Nambinina représente le ministère du Commerce et de la Consommation, Rafidy Onisoa Josielle représente le ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur privé, Rajanera Freddy représente le Secteur privé, Haja Maminirina et Andriambolonosy Robinson Jean Douglas sont les représentants du Personnel, tandis que Eric Randrasana a été désigné de par sa compétence particulière. Les Malgaches s'attendent donc désormais à ce que les problèmes de délestage et de coupure d'eau soient résolus dans les plus brefs délais.