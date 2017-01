Cameroun: Ngaoundéré aura son parcours Vita

Au lendemain de la publication du décret du Ministère de l'Administration territoriale et de la… Plus »

Deux jours plus tôt, à l'occasion de l'adoption du budget pour 2017, Hamadou Dawa et Justin Mvondo, le préfet du département de la Vina annoncent l'imminence des travaux du parcours Vita de Ngaoundéré. « C'est un don du chef de l'Etat à la région de l'Adamaoua, il va étoffer l'offre en infrastructures sportives nécessaires à toute activité humaine » déclarait le préfet à l'issue de la session.

Il s'agit du parcours Vita et du gymnase multisports au Bois de Mardok. Il est 13 heures, lorsque Hamadou Dawa, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré, Serge Abouem, président de la Fécavolley posaient la première pierre du gymnase multisports du Bois de Mardok à Ngaoundéré. Fruit de la coopération entre la Fédération camerounaise de volleyball et la communauté urbaine, cette infrastructure vient ajouter une plus-value au lieu de loisirs et de détente qu'aménage la communauté urbaine de Ngaoundéré à la sortie de la ville sur la nationale n°1, allant à Meiganga.

