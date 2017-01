Cameroun: Climat - ces pluies de janvier

Averses passagères, ciel nuageux, temps frais, puis chaud : le temps est surprenant à Yaoundé et ses environs depuis le début du mois.

C'est une Patricia N., bayam-sallam, qui arrive ridicule, car trempée jusqu'aux os, ce lundi 9 janvier au marché d'Etoudi. « Je suis allée chercher de la marchandise très tôt le matin du côté de Ngoya, sur la route d'Evodoula. C'est là-bas que j'ai été surprise par une forte pluie », explique-t-elle à la ronde aux curieux étonnés de la voir dans cet état en pleine saison sèche. Depuis le début du mois pourtant, différents quartiers ont déjà reçu ces averses impromptues : Fouda, Ngousso, Omnisports, Febe, Carrière, Nsimeyong, Mendong, Nkolbisson, Oyom-Abang, Ndamvout, Mvog Mbi...

Surpris par le temps qu'il fait, autochtones et autres habitants ont dû ressortir couvertures, couettes et pulls qu'ils avaient rangés, s'attendant à de fortes chaleurs comme habituellement au mois de janvier. C'est que le temps est quelque peu froid, avec des minima atteignant 19°C. « La journée et la nuit de vendredi dernier ont été particulières, alternant chaud et froid. Le ciel était tantôt sombre, tantôt ensoleillé toute la journée», soutient une mère de famille. Ciel régulièrement gris et couvert, températures frôlant les 26°c le jour et 19°c la nuit, courants d'air, pluies intempestives : tous les ingrédients d'un climat capricieux qui ne laisse pas les populations indifférentes sont réunis.

De là à voir une manifestation du dérèglement climatique, il y a un pas que certains habitants n'hésitent pas à franchir allègrement. Les climatologues ne les suivent cependant pas dans cette voie. « Les événements climatiques quels qu'ils soient n'ont pas de sens s'ils sont pris individuellement. Le climat est, par nature, tout à fait aléatoire. Mais si la fréquence d'un phénomène augmente de façon significative, on pourra l'interpréter comme un signe de changement climatique global », explique l'un de ces experts. Une constante demeure cependant : ces variations de températures sont malheureusement synonymes de maladies.

Dans les formations sanitaires de la ville, les motifs de consultation pour des maladies respiratoires se sont accrus. « Nous voyons apparaître des cas de bronchiolites chez les nourrissons. En général, c'est une maladie qui sévit en septembre et octobre. Les cas de rhumes, de toux, de broncho-pneumopathies plus ou moins compliqués se multiplient également, entraînant même des hospitalisations », explique Dr Awoua, pédiatre. Ce dernier recommande d'ailleurs de maintenir les enfants au chaud, en évitant de multiplier les bains, et en les couvrant bien la nuit.