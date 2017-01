Ile Maurice: Maurice Tsalefac - « Les paysans ne doivent pas encore cultiver »

Climatologue, doyen de la faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Dschang.

Le temps est très instable ces jours-ci. Comment le comprendre ? Cette instabilité atmosphérique est liée à un décalage nord-sud de la zone de convergence tropicale de 5° par rapport à sa situation normale saisonnière. Actuellement, cette zone de convergence devrait être à 2-3° de latitude Nord. Or, elle se trouvait ce matin (ndlr : mardi 17 Janvier) pratiquement à 7°Nord. Le temps que nous vivons est pratiquement celui d'intersaison ou si vous voulez de transition entre la saison sèche et la saison des pluies.

On va s'en rendre compte par ailleurs par la fréquence des brouillards matinaux qui témoignent d'une forte humidité de l'air alors que normalement, nous devons plutôt avoir de la brume sèche. Cette situation évolue très rapidement en cours de journée, et c'est pourquoi à l'aube à la faveur de la remontée du front intertropical (Fit) vers le nord, le temps est perturbé et orageux. Il devient chaud en cours de journée quand le FIT redescend vers le sud. D'où aussi l'alternance des périodes fraîches et des périodes relativement chaudes. Quelles peuvent en être les effets bénéfiques ou nocifs ? Les conséquences pour les populations, c'est d'abord une perturbation des activités quotidiennes parce que ce n'est pas normalement la période des pluies.

En revanche, c'est bénéfique parce que ces pluies réduisent la poussière qui se dépose partout généralement en cette période. Les pluies purifient l'air. Pour l'agriculture, ces pluies peuvent être très dangereuses en ce que, si les sols sont remués, les éléments vivants (micro-organismes) sont immédiatement exposés et peuvent périr en réduisant la fertilité du sol. Les paysans ne doivent donc pas cultiver immédiatement. Les spécialistes travaillent pour réguler le climat ? Pourquoi les résultats tardent-ils à être perceptibles dans la réalité ?

Les résultats des travaux effectués actuellement ne pourront être observés que plus tard. Il s'agit d'un travail de longue haleine. La mobilisation des pays à l'occasion des Conférences des parties (COP 22 de Marrakech au Maroc par exemple) et l'implication de plus en plus forte des universités et donc des scientifiques montrent qu'il s'agit d'un problème sérieux auquel la grande majorité des spécialistes est désormais sensible.

Mais la sensibilisation ne suffit pas, il faut aujourd'hui des moyens financiers, matériels et technologiques pour réduire les effets négatifs du climat changeant. D'où la création par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de plusieurs fonds : fonds verts de Cancun, fonds pour l'adaptation etc. Et de plusieurs mécanismes : Mécanisme de développement propre (MDP), Réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD) pour accompagner les pays du monde dans le déploiement d'économies moins polluées qu'on nomme Economie verte et cela, dans la perspective d'un développement durable.