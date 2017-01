Cameroun: Construction des infrastructures - Obligation de qualité

La Conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics s'est ouverte sur le sujet hier à Yaoundé.

L'un des principaux défis de l'année 2017 pour le ministère des Travaux publics sera la poursuite de la densification du réseau d'infrastructures routières. Car, on ne le dira jamais assez, la route est un moteur de progrès et de croissance, au regard des effets d'entraînement qu'elle génère dans l'espace socio-économique.

Mais ce maillage routier du Cameroun passe par davantage d'efficacité dans la conduite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, l'a fort bien rappelé à ses collaborateurs hier. C'était à l'occasion de l'ouverture de la Conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Et ce n'est pas un hasard si les travaux ont été placés sur le thème : « Construction, réhabilitation et entretien des infrastructures : stratégies d'amélioration des performances ». Les travaux ont été ouverts en présence entre autres, du ministre délégué à la présidence de la République, chargé des Marchés publics, Abba Sadou.

Il s'agit pour les responsables concernés, d'appréhender les nouveaux outils, approches et attitudes à développer pour garantir à nos infrastructures une saine qualité et un niveau de service satisfaisant. Les échanges vont s'appesantir sur la maîtrise d'œuvre publique des projets d'infrastructures, la décentralisation et la déconcentration des programmes d'entretien routier, l'exécution et le contrôle des travaux en régie. Cette réflexion sur la recherche de la performance devant conduire à ce que la construction ou la réhabilitation d'une route ou d'un pont se fasse dans les normes, que l'entretien routier soit satisfaisant en termes de confort et de sécurité des usagers...

Aussi, Emmanuel Nganou Djoumessi, sauf circonstances imprévisibles, a-t-il souhaité qu'aucun axe routier ne connaisse plus de rupture de trafic, comme ce fut le cas le 21 octobre 2016. Ce jour, l'affaissement d'une buse métallique aux environs de la localité de Manyaï avait perturbé le trafic sur la route nationale n°3. Mais la circulation avait été rétablie après à peine 24h. Une performance saluée par le MINTP. De même, les travaux d'infrastructures devraient aussi être réalisés dans les délais impartis. Le recours aux avenants devant à présent relever de l'exception.