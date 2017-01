Cameroun: Université panafricaine - La deuxième promotion bientôt sur le terrain

En prévision de la remise des diplômes annoncée pour demain, vendredi, le Pr. Joseph Ntuda Ebode était face à la presse mardi dernier à Yaoundé.

Les étudiants de la deuxième promotion de l'Institut de gouvernance, sciences sociales et humaines (PAUGHS) de l'Université panafricaine recevront leurs diplômes demain vendredi à Yaoundé. La cérémonie se tiendra au palais des Congrès de la ville. Ce sera en présence de plusieurs encadreurs de cet institut et personnalités à l'instar du ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des Ordres académiques, Pr Jacques Fame Ndongo, de son homologue des Relations extérieurs, Lejeune Mbella Mbella et du recteur, Pr Bealey Kassa.

L'annonce a été faite mardi dernier au cours d'un point de presse tenu au campus de l'université de Yaoundé II à Soa par le Pr. Joseph Ntuda Ebode, directeur du PAUGHS. L'on retient de cette rencontre que, dans la perspective d'une nouvelle vision gouvernementale, les chefs d'Etat africains ont jugé utile de mettre les jeunes du continent ensemble. L'Institut universitaire vise aussi la valorisation de l'esprit panafricain, en faisant en sorte que l'Afrique se sente fière de ses propres valeurs.

L'Université panafricaine dispose de branches dans toutes les régions du continent : au Nigéria pour l'Afrique de l'Ouest, Kenya pour l'Afrique de l'Est, Algérie pour le Nord, Afrique du Sud pour l'Afrique australe et au Cameroun pour l'Afrique centrale. L'offre de formation de l'Institut s'étend sur deux filières : le master en gouvernance et intégration régionale à l'université de Yaoundé II-Soa, le master en traduction et en interprétation des conférences hébergé par l'université de Buea. Selon le Pr Ntuda Ebode, 59 jeunes de 19 nationalités différentes seront mis sur le marché de l'emploi vendredi.