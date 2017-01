Cameroun: Budget 2017 - L'exécution est lancée à l'Est

Grégoire Mvongo, gouverneur de la région, a présenté mardi 10 janvier dernier les innovations majeures du présent exercice aux acteurs du processus à Bertoua.

Des quatre interventions de la conférence de lancement de l'exécution du budget 2017 à l'Est mardi 10 janvier dernier au lycée technique de Bertoua, deux principales innovations retiennent l'attention. D'abord « La tâche de contrôleur des finances n'est plus exercée au niveau des arrondissements par les sous-préfets. Ce travail revient désormais aux contrôleurs départementaux en attendant la nomination des contrôleurs d'arrondissement », souligne Ndji Esso, contrôleur régional des Finances de l'Est.

Ensuite la taxe sur les nuitées d'hôtel. « Désormais, tout touriste en séjour dans une structure d'hébergement verra sa facture contenir un impôt de 5% par nuitée. L'argent ainsi collecté reviendra à la commune de ressort du lieu d'hébergement et à l'Etat central », d'après les explications de Roger Wakou, chef de mission du ministère des Finances et du Budget. Par ailleurs, le budget d'investissement public (Bip) pour l'année 2017 connaît une légère diminution.

Au cours de douze prochains mois, les pouvoirs publics ont décidé d'allouer à l'Est une enveloppe de 50 448 755 594F contre 50 729 392 285FCFA en 2016. Le gouverneur Grégoire Mvongo, a prescrit le respect de l'orthodoxie budgétaire dans les engagements des dépenses. Il est revenu sur le contexte assez difficile de son exécution avec notamment la baisse du cours du pétrole.

Une situation qui va induire le resserrement de la dépense publique à travers la réduction du train de vie de l'Etat, la recherche d'une plus grande efficacité socio-économique et d'une amélioration de la qualité de la dépense et du service public, ainsi que la promotion de la discipline dans l'exécution des finances publiques. Les administrations publiques, collectivités territoriales décentralisées et autres organismes de l'Etat sont appelés à plus d'efficience.