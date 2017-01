Angola: Divergence entre le MPLA et l'Opposition sur les tâches prioritaires

Chaque formation politique a défendu son point de vue devant la presse, en marge d'une réunion des leaders des Groupes parlementaires qui a fixé au 31 janvier 2017, la tenue de la Réunion plénière ordinaire de la 5eme session Législative de la IIIème Législative de l'Assemblée Nationale (Parlement), pour l'adoption définitive et globale de la Loi générale sur la Publicité et la révision de Loi sur le métier d'avocat.

Luanda — Deux partis politiques de l'opposition, l'UNITA et le PRS, ont plaidé mercredi, à Luanda, pour l'application pratique du Plan de tâches approuvé par consensus par les Forces politiques siégeant au Parlement, notamment une série de Lois sur les élections générales et locales, tandis que le MPLA, au pouvoir, estime que le processus doit être graduel.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.