Angola: La Communication institutionnelle doit respecter la Constitution

Luanda — Les spécialistes de la Police Nationale en poste aux cabinets de Communication institutionnelle et Presse doivent observer les principes consacrés dans la Constitution et dans la Loi, pour mieux s'acquitter de leurs tâches, et renforcer les partenariats avec les organes de Communication socio-publics et privés.

C'est ce qui ressort d'un Communiqué rendu public jeudi, à Luanda, au terme du Séminaire méthodologique des organes de Communication Institutionnels et Presse de la Police Nationale organisé sous la devise "Pour une Communication plus proche du citoyen, communiquons avec efficience".

Les participants au séminaire ont été également exhortés à maîtriser les techniques de production de divers éléments de rédaction et la façon d'écrire en portugais, langue officielle en Angola.

Ce Séminaire, clôturé en présence du Commandant en second de la Police Nationale, le commissaire-chef Salvador Rodrigues, était destiné notamment aux directeurs provinciaux et aux chefs de département de Communication et Presse des organes centraux et provinciaux des Forces de l'ordre.