Ile Maurice: Tromelin - Seule Maurice donne les permis de pêche

Une fois les démarches complétées, l'armateur étranger doit se conformer à deux obligations principales. Il doit signaler toutes ses entrées et sorties dans les eaux territoriales de Maurice aux autorités mauriciennes. D'autre part, il doit débarquer le contenu de sa pêche à Port-Louis pour un contrôle des prises. Le surplus ou d'autres espèces de poissons pêchées mais non déclarées au préalable sont redirigés vers le marché local. Ce procédé obligatoire s'inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale ainsi que dans la promotion commune des activités portuaires du pays.

Quels sont les critères à respecter pour obtenir un permis de pêche ? Il faut d'abord être pourvu d'un système de surveillance de navires de pêche, communément appelé Vessel Monitoring System. Celui-ci permet d'assurer le suivi, le contrôle et la surveillance des activités halieutiques en fournissant des informations précises en temps réel, sur la position et l'activité des navires de pêche dans sa zone de réglementation. Tous les bateaux modernes de plus de 12 mètres de long doivent en être équipés.

