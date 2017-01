Congo-Kinshasa: Lumumba-Kabila - Les congolais saluent la mémoire de ses héros !

Les deux ont sacrifié leurs vies à deux périodes et dans des situations plus que différentes. Pourtant, sans l'ombre d'un doute, fort de la proximité des dates de ces regrettables départs, la nation toute entière les célèbre avec une révérence sans égale durant deux jours : les 16 et 17 janvier.

Cette année 2017, la coutume aura été tout autant respectée. Politiques, acteurs de la Société Civile, mandataires publiques, bref, toutes les couches de la population congolaise, selon les habitudes, se sont acquittées de ce qui, année après année, est devenu réellement un devoir patriotique. A savoir, rendre hommages à Patrice Emery Lumumba et à Mzee Laurent-Désiré Kabila.

Les autorités Politiques du Pays se sont présentées de la célébration eucharistique aux dépôts des gerbes de fleurs le 17 janvier aux activités devant faire honneur à Lumumba. Au rendez-vous national, l'Honorable Député Aubin Minaku a joué un double rôle. Premièrement, en qualité du Représentant personnel du Chef de l'Etat congolais, et deuxièmement, en sa qualité de Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier Ministre, Samy Badibanga, suivi d'une foule immense, à l'entrée de la Cathédrale Notre Dame, a bénéficié des honneurs d'un Chef du Gouvernement pour sa haute présence à la célébration de la journée dédiée au feu Premier Ministre, Patrice Emery Lumumba. La Messe a eu lieu, le célébrant principal, Son Excellence Mgr Fridolin Ambongo, Evêque Ordinaire de Mbandaka-Bikoro et Vice-président de la CENCO était accompagné des collègues concélébrant notamment, Son Excellence Mgr l'Evêque Marcel Utembi Président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo et de Son Eminence le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque Métropolitain du Congo. La veille, soit le 16 janvier, à la Cathédrale du Centenaire, un culte a eu lieu en mémoire de Mzee Kabila, le soldat du peuple.

Gerbe des fleurs

Après le Centenaire, le 16 janvier 2017, au Mausolée de Laurent-Désiré, les gerbes des fleurs ont été déposées et au Palais des marbres la visite du lieu de son assassinat a été effectuée. Le perçant message de Fridolin Ambongo terminé le 17 janvier à la Cathédrale Notre Dame du Congo, les dizaines d'autorités et une foule immense se sont rendus au pied du monument dédié à Patrice Emery Lumumba. Là, tous, selon les moyens et les dispositions, ont eu à déposer des gerbes de fleurs en signe de respect de la haute personnalité morale, du Martyr de l'indépendance, Son Excellence M. le Premier Ministre Patrice Emery Lumumba. L'ambiance de la journée était vibrante que rayonnante pour les filles et les fils de la patrie.

Le message essentiel

De ces deux jours de commémoration des messages ont fusé de partout. Tant des célébrants que des intellectuels de tout bord. Mais, des avis croisés, une évidence appert. Ces journées funestes, fussent-ils, lancent un message clair à chaque congolais. Il s'agit d'un pressant appel à l'amour de la patrie avant tout.