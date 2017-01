Congo-Kinshasa: Divorce ?

Qu'est-ce qui se passe au Centre Interdiocésain ? Pourquoi les fils de l'homme, en discussions sous la houlette des Evêques n'arrivent-ils pas, au bout de presque deux semaines des travaux, à s'entendre, alors qu'il n'y a aucune intervention étrangère ?

Faut-il que les Congolais, à travers tout le pays, observent plusieurs jours de jeûne, afin qu'un consensus puisse se dégager sur les points soumis aux discussions ? En tout cas, toutes les bribes d'informations obtenues, puis, celles qui sont portées sur la place publique à travers les canaux généralement crédibles, donnent de comprendre, inéluctablement, que l'on tend vers la rupture, au regard de la somme de blocages. Le communiqué du Secrétariat Général de la Majorité présidentielle du 19 janvier 2017, fait foi, sous réserve que les tractations en cours, avant et après la plénière d'aujourd'hui, ne puissent connaître un dénouement heureux.

En effet, ce communiqué s'en tient, en liminaire, au pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat que les bonzes de cette méga plateforme entendent, non seulement préserver, mais aussi faire admettre au Rassemblement, partant à tous les Congolais.

Ce faisant, en rapport avec le mode de désignation du futur Premier ministre, la majorité présidentielle soutient que conformément à la pratique, le Rassemblement est tenu de présenter au moins 5 noms de personnalités candidates à ce poste. L'on soutient que ceci est de pratique constante depuis la naissance de la 3ème République.

Si les contradicteurs peuvent se constituer en file indienne, parce que rien de tel n'a jamais filtré dans l'opinion depuis Antoine Gizenga et que, par ailleurs, le nombre à décru passant de 7 à 5 noms, il y a un effort d'harmonisation de vue, parce que telle est la position soutenue par la majorité présidentielle. Un second palier de blocage relevé par la MP, c'est au niveau du Conseil National de Suivi, où l'on déplore la gourmandise de l'opposition qui vient en ordre dispersé, pour exiger 24 postes sur les 28, laissant ainsi à la Majorité 4 postes seulement.

Par ailleurs, le communiqué, sous la signature d'Alain Atundu, Porte-parole de la MP, indique que même la classification constitutionnelle Majorité-Opposition est superbement ignorée par le Rassemblement, pour qui le partage doit s'effectuer entre d'une part, les signataires de l'Accord du 18 octobre 2016 et les non signataires. D'autres pensent que la clé de répartition devant être le poids politique. Pour Atundu, ce fait constitue un coup d'Etat contre la MP, minorisée à dessein et par cynique calcul. Cet avis, que le Rassemblement rejette, n'est pas non plus celle des Evêques. Le Porte-parole de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CENCO, aurait soutenu que les parties doivent comprendre que le pays traverse une situation exceptionnelle. C'est dire que peu avant la clôture à intervenir le samedi, 21 janvier 2017, dès lors que Donald Trump, le 45ème Président des Etats-Unis d'Amérique, aura totalisé un jour de règne, le langage des délégués aux discussions directes est devenu martial, au point de plonger l'ensemble des Congolais dans l'inquiétude. Déjà, sur le marché de change, le roi dollar grimpe par rapport à la monnaie nationale, le Franc Congolais. Dans l'opinion, le discours acéré reprend son droit de cité. Pourtant, personne ne veut revivre le spectre du 19 décembre. Car, n'eut été la sagesse des Evêques, les interventions salvatrices du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, autorité morale de la Majorité présidentielle, et d'Etienne Tshisekedi, Président du Conseil des Sages du Rassemblement, le pays allait être mis à feu et à sang car, tous les ingrédients étaient réunis, à l'époque. Alors, pour éviter que la rupture n'arrive, du fait de la gloutonnerie des uns et des autres, les deux personnalités politiques doivent se parler franchement. Il y va de l'intérêt de toute la nation, non des individus.