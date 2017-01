Congo-Kinshasa: Héritage de Laurent-Désiré Kabila. Emery Mabungu - "les congolais doivent placer le patriotisme au-dessus de tout... "

S'il est des partis politiques dont les membres ont effectué un déplacement vers le mausolée, le 16 janvier 2017, pour rendre hommage au soldat du peuple, Laurent-Désiré Kabila, le Congrès National Congolais, CNC, parti cher à l'Honorable Député national Pius Muabilu Mbayu Mukala, a été de la partie.

Portant sur lui le drapeau du CNC, le Secrétaire Général de cette formation politique de la méga plateforme Majorité présidentielle, Emery Mabungu, a déclaré que : « Laurent-Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001. C'est un soldat mort au front. D'où, il porte le titre de Héros national». Selon lui, ce dernier est mort pour la cause du pays. Il est donc le Père de la Nation, venu apprendre aux Congolais l'autoprise en charge. En effet, il était un vrai nationaliste, ayant légué aux siens l'idée de « Ne jamais trahir son pays ».

Ce faisant, le Secrétaire Général du CNC a lancé un appel pathétique à tout congolais, de s'inspirer de son exemple, afin de sauvegarder les acquis républicains hérités de ce grand leader. « Le pays doit-être au centre de tout et éviter tout ce qui peut le nuire est l'unique grand héritage de Mzee qu'il faut garder au cœur, à chaque instant, comme le Pape est fidèle à son chapelet », a-t-il fait savoir. Et d'ajouter que tout ce que nous devons faire, doit l'être pour le peuple. « En mémoire de Laurent- Désiré Kabila, et dans le but de s'inscrire dans sa lutte, nous devons souhaiter que le pays puisse marcher dans la paix, la droiture et la Démocratie", a-t-il soutenu.

Le Secrétaire Général du CNC, Emery Mabungu, s'est présenté lui-même au Mausolée de la Gombe, où repose à jamais Laurent- Désiré Kabila, mort dans son Cabinet de travail le 16 janvier 2001. Sous une pluie battante, il s'est incliné sur le mausolée, pour rendre un hommage mérité à celui qu'il l'a qualifié de "Père de la Nation". Il estime que sa vie et sa mort constituent une source par excellence d'histoire de la République Démocratique du Congo. «Il est un exemple à suivre», a-t-il dit. Cela fait en sorte qu'à la date de sa mort, les hommes, pour qui il a combattu de son vivant, se souviennent encore de lui. Politicien lui-même, Laurent-Désiré Kabila est toute une idéologie qu'il faut intégrer, a indiqué Emery Mabungu.

La vision patriotique qu'il reflétait est celle incarnée, aujourd'hui, par le Raïs Joseph Kabila Kabange, Président de la République et Chef de l'Etat. Ce dernier place le peuple et le pays au-dessus de tout, souligne-t-il. Par ailleurs, il a indiqué que l'Esprit de Joseph Kabila, hérité de son père, rode tout autour de ses alliés et sa famille politique, dont le Congrès National Congolais, parti cher à l'Honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala qui, depuis toujours, se soucie du peuple congolais. Cet amour est contenu dans le projet de société du parti, visant le bien-être du peuple congolais. C'est dans cette optique qu'il souhaite qu'en mémoire de LDK, le pays puisse marcher dans la paix, la droiture et la Démocratie. Il a terminé son témoignage par un appel pathétique à tout congolais: "Tous, nous devons contribuer au bien-être du peuple congolais comme c'est le cas du CNC, parti cher à l'honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, qui s'aligne derrière la vision de Joseph Kabila Kabange".