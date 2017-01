Congo-Kinshasa: Négociations directes - Le démon du partage des postes s'invite !

Le diable, dit un adage, est dans les détails. L'auteur de cette maxime, célèbre soit dit en passant, ne croyait pas si bien dire.

Après la conclusion d'un Accord politique et une entente, in globo, sur le fond des arrangements particuliers, la finition de sa forme par le dispatching des responsabilités, des détails à vrai dire, s'avère être un véritable casse-tête. En effet, le partage des postes au sein du Conseil National de Suivi de l'Accord -CNSA- et du Gouvernement de transition pose problème. Et, le contour autour de la désignation du Premier Ministre à venir crispe encore plus. Ces éléments réunis risquent de plomber les discussions directes. Surtout si la CENCO maintient son ultimatum selon laquelle c'est demain samedi 21 janvier 2017 que tout doit se terminer. Aujourd'hui, la reprise des travaux se fera, certainement, dans une ambiance électrique. La plénière de ce vendredi semble celle des 4 vérités.

Selon le chronogramme initial des princes de l'Eglise Catholique ce vendredi, il reviendra à la commission chargée de tabler sur la constitution du Gouvernement d'exposer devant la plénière. Mais, eu égard de l'évolution de l'actualité, tout un autre lot de questions doivent être au programme. Entre autres, la finition des discussions sur le partage des responsabilités dans le Conseil National de Suivi de l'Accord, la possible signature des délégués de la plateforme OPSA -Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre-, etc. Si Marcel Utembi et ses pairs de la CENCO veulent que les discussions directes prennent fin ce samedi, il leur faudra mettre fin aux querelles qui persistent au sujet du CNSA, du Gouvernement et de la Primature.

Quid du CNSA ?

Bien d'avancées sont enregistrées sur les échanges au sujet du Conseil National de Suivi de l'Accord. Cette structure sera chapeautée par Étienne Tshisekedi et composée de 28 membres dont 3 Vice-présidents. Les 3 devraient provenir de la MP, du Front pour le Respect de la Constitution et de l'Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre. La CENCO a cédé le poste de questeur qui lui été réservé à la Société Civile. " Ce vendredi, les délégués vont tenter de voir s'il faut hiérarchiser ou pas les fonctions. Voir s'il faut un premier, un deuxième, puis un troisième vice-président", confiait Mokonda Bonza. Depuis hier, jeudi 19 janvier, une nouvelle donne a été enregistrée quant à la constitution du CNSA. La Majorité s'est lâchée dans un coup de colère pour fustiger ce qu'elle a appelé sa minorisation à dessein par l'Opposition. Qui, pince sans rire, réclamerait 24 des 28 postes de cet organe important durant la transition. Pour la famille politique du Président Kabila, si entente il faudra trouver, le tir doit, absolument, être rectifier. C'est là, une nouvelle doléance dont doit tenir compte la CENCO ce vendredi.

Le Gouvernement au cœur des débats

Si l'option de la taille relève des acquis, à savoir qu'il sera de 46 ministres disséqué en 37 ministres et 9 vices, le partage divise. Surtout celui des postes de souveraineté : les ministères de l'Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Défense Nationale et, enfin, des Finances. D'autres constituent aussi des épines. Pendant que le Rassemblement prône un partage fifty-fifty en tout et pour tout, la Majorité campe sur la position selon laquelle elle doit garder main basse sur les postes de souveraineté. Il y va de la gestion normale de la chose publique. Outre cette prise de bec sur l'Exécutif entre le tandem Rassemblement-MP, il y a la division qui appert dans le Front. Bazaïba Eve, coordonatrice de cette plateforme, n'a de cesse de marteler que le MLC et ses Alliés ne vont pas prendre part au Gouvernement. Pourtant, le Cartel des signataires de l'Accord de Sun City sont d'avis contraire. Sachant que Bazaïba n'est pas le seul délégué du Front pour le Respect de la Constitution au Centre Interdiocésain, il y a risque d'avoir des délégués aux avis divergents tant les enjeux sont grands.

Primature, là où se cache le diable

Au premier plan des questions à problème, le remplacement de Badibanga s'annonce plus difficile que jamais. Déjà loin du dialogue, l'actuel Premier ne compte pas se laisser faire. Et, dans cette lutte, plusieurs de ses ministres sont plus qu'engagés. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la démarche de Bussa-Makila-Ruberwa membres phares de l'OPSA. Dans le mémo de ces derniers remis à la CENCO, ils proposent le maintient de Badibanga et un simple réaménagement du Gouvernement. Par ailleurs, si remplacement il y a, selon la Majorité, il faut que le Rassemblement propose au moins 5 candidats et, certains caciques du régime plaident pour quelqu'un qui aurait une base parlementaire. Ayant déjà un et un seul candidat en la personne de Félix Tshisekedi, le Rassemblement dit niet à toutes ces propositions qu'il considère comme des manœuvres pour le nuire. Dans un tableau si singulier, les évêques vont-ils réussir à opérer le miracle de la réconciliation entre les politiques ? C'est possible, clame certains car, ils y sont arrivés pour l'Accord. Pourquoi ne rééditeront-ils pas cet exploit avec les arrangements particuliers ? La question reste posée.