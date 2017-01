Congo-Kinshasa/Gabon: CAN Gabon 2017. RDC-CIV - Il y aura au moins 5 joueurs de Mazembe sur terrain!

Le grand match de la deuxième journée du groupe C, Can Gabon 2017, qui oppose ce vendredi 20 janvier, la RDC à la Côte d'Ivoire, verra les supporters du Tout-Puissant Mazembe Englebert, savourer au moins la présence de leurs 5 joueurs sur terrain.

Quatre côté congolais : Mantampi Vumi Ley, Djo Issama Mpeko, Merveille Bope et Jonathan Bolingi Mpangi. Et, un du côté ivoirien, le gardien Guelassiognon Sylvain Gbohouo. De tous les cinq prétendus sur la prestigieuse pelouse du stade d'Oyem, la véritable bataille se fera entre le gardien Mantampi Vumi et son titulaire Sylvain Gbohouo, qui tous les deux n'ont pas encore encaissé le moindre but jusque-là. Une fierté sans pareille pour le TP Mazembe.

Au total, le Tout-Puissant Mazembe compte six joueurs à la Can Total Gabon 2017. Outre les quatre joueurs congolais et un ivoirien, il y a également un malien, en la personne de Salif Coulibaly. Un grand défenseur des Aigles du Mali qui n'a pas laissé la moindre chance aux Egyptiens, à la première journée, score du match (0-0). A part Mazembe, un autre club africain qui a beaucoup de joueurs à la Can, c'est Al Ahly. Le club égyptien compte sept joueurs, tous dans une même sélection ; les Pharaons d'Egypte. Le nombre de joueurs de Mazembe aurait été plus costaud si la Zambie et la Tanzanie étaient elles aussi qualifiées à cette phase finale de la Can. Des recrutements à l'étranger qu'on ne verra peut-être pas trop cette année au sein du club lushois qui a résolu de ne recruter cette saison qu'au niveau national. En tout cas, c'est ce qu'on a pu lire sur le site du club en réponse à un article paru sur les colonnes du Magazine «Jeune Afrique », faisait état d'une éventuelle réduction des dépenses du TP Mazembe par son président sponsor, Moïse Katumbi Champwe.

Qui de Mantampi et de Gbohouo ?

Qu'à cela ne tienne, ce vendredi 20 janvier, c'est le duel entre Mantampi et Gbohouo, ou mieux, ça passe ou ça casse entre les deux concurrents. Comme tous les joueurs qui jouent au même poste, dans un même club, la rivalité se porte toujours bien. Mantampi et Gbohouo n'en font pas exception, surtout que le gardien congolais de son retour chez Mazembe en provenance de Dcmp, a posé une seule condition, celle de ne pas rester sur le banc. Une titularisation qui devait plutôt se confirmer sur terrain. L'affiche RDC-Côte d'Ivoire cet après-midi se présente à notre avis comme une belle occasion de juger qui de Mantampi ou de Gbohouo aux perches de Mazembe. En sommes, la joie est de Mazembe qui compte à son sein, deux meilleurs gardiens qui font la fierté de l'Afrique. Au premier match des Eléphants contre les Aigles du Mali, Gbohouo n'a rien encaissé. Il s'est bien défendu du début jusqu'à la fin, de même que Mantampi contre le Maroc. Le portier congolais a gardé sa cage inviolée malgré la virilité de l'attaque marocaine qui a profité de sa supériorité numérique dans les 15 dernières minutes. Les deux gardiens ont déjà été au plus haut podium avec leurs équipes nationales. Sylvain Gbohouo a gagné la Can 2015 avec les Eléphants en Guinée-équatoriale, tandis que Mantampi Vumi Ley a gagné le Chan Rwanda 2016 avec les Léopards. Ce sont les deux gardiens plein d'expériences. Que le meilleur n'encaisse pas, surtout des buts bêtes. Attention, c'est déjà le coup d'envoi.