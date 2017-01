Congo-Kinshasa: Halle de Gombe - Le film "œil du cyclone" passionne le public !

C'est un domaine très fructueux que l'Etat néglige. Ça peut générer beaucoup de devises et plébiscité l'image de notre pays à l'étranger», a soutenu un participant abordé par La Prospérité. Il sied de signaler au public amoureux de la culture que la Halle de la Gombe demeure un cadre idéal pour leur divertissement et l'endroit propice où peuvent-ils bien se cultiver. Pour gouter à la palette d'événements savoureux programmés, il faut tout simplement entrer en possession d'un exemplaire du chronogramme bimensuel des activités culturelles.

Nous sommes pendant la période de la coupe d'Afrique des Nations. Cet événement sportif occupe au plus au point le public Congolais mais cela n'a pas empêché ceux qui aiment la culture de faire le mouvement vers la Halle de la Gombe, le mercredi dernier. Et ce n'était que pour suivre le film l'œil du cyclone. C'est une œuvre cinématographique de Sekou Traoré. Cet opus a reçu pas mal des prix, à travers le monde selon une source digne de foi. Le film est à la fois du genre fiction et drame, il a une durée de 1 heure 37 minutes.

