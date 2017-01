"Maman, nous t'aimons et t'aimerons toujours parce que tu as été pour nous notre mère et tu le demeureras pour toujours. Car, la mère est une race humaine qui n'a pas de pièce de rechange. Maman Domba Lushima Mundeke, tu es l'unique sur la terre. Merci à Dieu qui a fait que nous soyons tes enfants et nous l'a repris aussi. Il a dit dans sa parole: "toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu".

Il nous a également dit: "au jour de bonheur sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Car il a fait l'un et l'autre pour que l'homme ne se découvre pas ce qui sera après lui". Ce sont là quelques mots de Christine Lushima Edja, l'aînée de la famille, parlant au nom de tous les enfants issus de l'union de Florent Lushima et d'Elisabeth Olomba. Elle a également soutenu que leur maman était une mère exceptionnelle, vertueuse et affectueuse.

Personne n'a parlé en mal d'Elisabeth Lushima Olomba, décédée le 1er janvier 2017. Elle a eu plusieurs qualités d'après quelques témoignages recueillis par les fins Limiers de votre quotidien La Prospérité, présents aux obsèques. Elle était une femme exemplaire que tout le monde enviait. Elle a fait beaucoup de biens ici sur terre. Elle a enseigné les aveugles, aidé les pauvres, nourris les affamés, éduqué ses enfants, voire ceux des voisins. Elle a joué un grand rôle dans l'Eglise Catholique. Elle a beaucoup fait pour son mari. Comme l'a déclaré son beau frère, dans l'oraison funèbre. Elisabeth Lushima Olomba a été pleurée par une foule immense, ayant envahi le Centre Culturel Assanef, où était organisé ses funérailles. Cette présence remarquable du grand monde, prouve à suffisance combien elle était aimée.

Car, dit-on, le corps d'un méchant nourrit les oiseaux du ciel, tandis que celui d'un bon creuse le trou dans le cœur de ceux qui restent. Effectivement, sa mort a apporté plus de douleurs à son mari, qui a perdu une complice, à ses enfants qui restent orphelins de mère. C'est dans ces circonstances tragiques que Christine Lushima a adressé les derniers mots forts et venant du cœur à leur mère, en ces termes : "Maman, nous vous avons aimé et nous sommes fiers d'être tes enfants. Tous tes enfants se préoccupaient de ta santé et suivaient régulièrement ton évolution, à travers notre père et ton époux.

Ce dernier, nous a dit que samedi, 31 décembre 2016, était une meilleure journée, marquée par des Cantiques d'adoration et de louange adressés à Dieu qui venait de te guérir. C'est vers le passage entre 2016 et 2017 que Dieu t'a choisi pour quitter la terre. Dieu a donné, il a repris. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Aujourd'hui, c'est toi qui nous as laissés orphelins. Tous, nous sommes présents, excepté notre frère Yannick Lushima qui est en dehors du pays, venus assister au deuil organisé en ta mémoire pour te rendre les derniers hommages dignes de ton nom. Chère maman, tu as été pour tes enfants une mère exceptionnelle, vertueuse et affectueuse. Maman, nous te promettons de respecter tous les conseils nous prodigués avec la grâce de Dieu. Nous demandons à Dieu dans sa miséricorde de se servir de toi en voyant tes œuvres accomplis sur la terre en faveur des enfants et des pauvres, afin qu'il t'accorde un repos dans son royaume".

Elle a également plaidé en faveur de Lushima Djunga Webandio, leur père. Elle a dit: « Nous prions Dieu de donner à notre cher papa la force nécessaire pour surmonter cette épreuve difficile, celle qui était sa chair, qu'il a tant aimé ». Au passage, elle a détaillé certaines qualités de leur mère. Elle a, enfin, profité de l'occasion offerte pour dire merci à toutes les personnes qui, ayant assisté aux obsèques, ont témoigné de leur solidarité matérielle, financière, morale et spirituelle. Elle a aussi reconnu la bienséance et bienfaisance de toutes les personnes venues de l'étranger, du pays et de la famille Mundeke, à Maman Albertine qui ont concouru à la réalisation de ces funérailles.