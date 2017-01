Ile Maurice: Tamarin - Un café pour permettre aux parents d'interagir

Se rassembler autour d'un café pour partager, discuter et trouver des solutions en commun. Tel est l'objectif du projet «Café Paran», concept lancé cette semaine à Tamarin.

Être parent peut être très stressant. Jongler entre ses différentes responsabilités, tout en assumant son rôle de parent, est parfois difficile. D'où l'idée d'un café pour parents. Concept nouveau dans la région, il a pour objectif de leur permettre de se rencontrer de façon conviviale autour d'un café, pour discuter. Il a été lancé au centre de jeunesse de Tamarin mercredi après-midi.

Il s'agit d'une initiative conjointe du centre de jeunesse et des habitants. Ce café des parents a pour but premier de permettre aux parents d'évoquer les problèmes auxquels ils font face. «Au centre de jeunesse, nous travaillons avec des jeunes et nous connaissons leurs difficultés. Comme celles-là se répercutent souvent sur la famille, nous avons aussi voulu travailler avec les parents», dit Steve Gungadeen, Senior Youth Officer. Selon lui, les jeunes ont des comportements de plus en plus indisciplinés en classe, à la maison, en public et dans l'autobus. «Certains adoptent même de nouvelles pratiques en raison de la pression des pairs comme le sexting», ajoute-t-il. Café Paran servira donc de plateforme aux parents où ils pourront parler librement de leurs soucis et des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants, surtout s'ils sont adolescents.

Ce projet a été appliqué avec la collaboration et l'expertise de Ruben Marimootoo, ancien responsable de la Maison des Jeunes St-Exupéry, en France. Cet habitant de Tamarin, qui a travaillé avec les familles françaises pendant plusieurs décennies, affirme qu'il est important que les parents puissent également s'exprimer. «Le fait que les parents puissent parler a aidé beaucoup de familles en France mais nous ne pouvons pas prendre le même modèle et le transposer ici. Il faut adapter le concept au contexte mauricien, qui est très différent de celui de la France», ajoute cet interlocuteur. «Libérer la parole» est la consigne donnée aux parents.

Trouver des solutions

Partage d'idées, d'informations et d'expériences, entretiens avec des professionnels dans le domaine font également partie de ces rencontres car il s'agit aussi de trouver des solutions aux problèmes des participants au projet. «À partir de ces réflexions, on espère pouvoir dégager plusieurs pistes de travail, par exemple, avoir la participation des parents dans les projets initiés par le centre de jeunesse», dit Deepa Boodhoo, Youth Officer et responsable du centre de jeunesse. Elle s'est d'ailleurs chargée de sonder la motivation des parents et de l'organisation de cette rencontre.

Pour cette première édition, une quinzaine de parents était présente au centre. «Lors de cette première rencontre, plusieurs problèmes ont été abordés et les parents ont même décidé du thème de discussion de la prochaine rencontre, à savoir la structure changeante de la famille», confie Ruben Marimootoo. Ce café des parents provoque aussi l'engouement dans le village car une dizaine d'autres parents ont déjà manifesté leur désir de se joindre au groupe. Le ministère de la Jeunesse et des sports a aussi accordé son soutien car le café des parents est appelé à devenir un rendez-vous mensuel. La prochaine rencontre aura d'ailleurs lieu le mercredi 15 février à 17 heures, au centre de jeunesse de Tamarin.