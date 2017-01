Cote d'Ivoire: CCI-CI - Faman Touré présente officiellement le bureau de San Pedro

Comme promis lors de son élection et depuis sa prise de fonction, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) Faman Touré s'est engage à booster le développement des économies régionales. C'est ce qui explique la tournée qu'il a entamée dans les zones de San Pedro, le mercredi 18 janvier.

Faman Touré profité pour rencontrer les autorités administratives, les collectivités, les opérateurs économiques, les organisations professionnelles, le personnel du port, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

Lors de sa rencontre avec le Préfet, il a remercié celui-ci pour son implication dans le processus électoral de la Chambre du Commerce et pour l'excellente organisation des élections dans la ville, qui ont contribué au renouvellement des instances dans de très bonnes conditions.

« Comme nous l'indiquions précédemment nous comptons rendre nos délégations plus autonomes et plus efficaces.

Dans cette optique nous comptons y bâtir des locaux qui abriterons nos activités et serviront à la promotion d'activités économiques. A ce propos il nous plaît de solliciter votre concours pour l'acquisition d'un terrain », a fait savoir le président de la CCi.

Le représentant de la Chambre a présenté officiellement les élus de la délégation régionale de cette localité présidée par Mme zraik linda. Celle ci s'est dite honorée par la visite de son président.

Avant d'ajouter : « Par ma voix, San Pedro vous adresse ses plus vives félicitations pour cette brillante élection et vous réaffirme son engagement à vous accompagner vers la redynamisation de notre maison commune, une Chambre de Commerce et d'Industrie plus forte et résolument tournée vers le développement et la promotion des entreprises ».

À la tête d'une délégation de six membres, Faman Touré et son 1er vice président Parfait Kouassi, ont tenu une rencontre, dans l'après midi, avec les opérateurs économiques, les grandes entreprises, notamment Safcacao. Pour lui, « San Pedro constitue un des principaux pôle de développement du pays.

Et Son poids économique est en évolution constant, avec des infrastructures économiques et son activité industrielle très dense. Son Port qui est le 2ème du pays en fait un acteur avec lequel il faut compter ».

Engagé à consolider les relations avec le Port autonome de San Pedro, Le nouveau élu de la CCI-CI a rappelé la mission que la Chambre s'est assignée au cours de sa mandature : « La première consiste à faire de la CCI Côte d'Ivoire un partenaire incontournable des pouvoirs publics pour accompagner les programmes de développement économique du pays.

Nous allons donc émettre des avis sur les sujets économiques impactant la vie de l'entreprise et faire du lobbying en faveur du secteur privé auprès des administrations.

En deuxième axe, nous voulons être un centre d'écoute et de prestations de services de référence au bénéfice des entreprises. Nos actions vont ainsi porter sur le renforcement des capacités managériales des chefs d'entreprises, l'accompagnement des porteurs de projets, la création d'incubateurs d'entreprise... ».

Selon lui, les réformes structurelles et organisationnelles, poussées par l'action gouvernementale, ont consolidé le cadre des affaires. Donc, « Il est temps pour les entreprises de bénéficier des retombées bénéfiques de cette croissance », soutient Faman Touré.

Bouaké sera la prochaine étape de la délégation de Faman Touré, après San Pedro.