Ile Maurice: Dossier «Chagos» - La Grande-Bretagne et les États-Unis sollicitent l'aide de l'Inde

Selon le bureau des affaires étrangères, cette base contribue à la sécurité mondiale et «Diego Garcia est un établissement commun britannique-américain utilisé par de nombreux partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la piraterie».

Toutefois, le bail de 50 ans signé en 1966 a expiré récemment. Mais il a été renouvelé par Londres et expirera en 2036, au grand dam de Maurice et des natifs de Chagos.

Pour rappel, la Grande-Bretagne et Maurice ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant la reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. L'une des îles, Diego Garcia, a été louée aux États-Unis pour la construction d'une base militaire. Environ 2 000 Chagossiens ont dû quitter leur pays pour s'installer à Maurice et aux Seychelles.

