Madagascar: Cinéma - « Antananarivo tiako ianao », sélectionné au FESPACO

« Antananarivo tiako ianao » a été sélectionné, dans la catégorie fiction, au Fespaco.

Madagascar sera bel et bien représenté à la 25e édition du Fespaco qui se tiendra du 25 au 4 mars.

« Antananarivo tiako ianao » emboîte le pas à « Malagasy mankany » ! Quelques mois à peine après sa sortie, la dernière réalisation de Hamy Ratovo vient d'être sélectionnée dans la catégorie fiction du festival panafricain du cinéma d'Ouagadougou qui se tiendra du 25 février au 4 mars. C'est le réalisateur lui-même qui a annoncé la nouvelle. La liste définitive et officielle, n'ayant pas encore été dévoilée. Censé être un opus de plusieurs courts métrages sur la ville d'Antananarivo, faits en collaboration avec plusieurs réalisateurs, le tout monté autour d'une histoire commune, il n'est finalement resté de « Antananarivo tiako ianao » qu'un court métrage de 15 minutes avec une toute autre histoire. Et heureusement, car dès sa sortie, il a été sélectionné et qui sait, remportera peut-être l'Etalon de Yennenga, symbole de la consécration suprême de la meilleure œuvre cinématographique de la sélection officielle.

Quatre autres courts métrages pourraient être sélectionnés dans la catégorie fiction, notamment « Memories » de Luck Razanajaona et « Wrong connection » de Ando Raminoson et Colin Dupré pourraient également être sélectionnés. Dans le genre documentaire, nous pourrons retrouver « Longue vie aux morts » de Maminihaina Rakotonirina et « Tras vs mod Manohiray » de I Lema Randriamanjato dans la catégorie animation. Des résultats qui seront connus prochainement.

Exclusivement réservée aux films africains et à ceux de la diaspora africaine, la compétition prend sept jours. Le Fespaco, pour rappel, a été institutionnalisé en janvier 1972 avec à la clé, un grand prix dénommé Etalon de Yennenga. Il est matérialisé par une guerrière, lance à la main, juchée sur un cheval cabré.