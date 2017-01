Madagascar: Football - Analamanga - Place aux demi-finales d'Analamanga !

Le président d'Elgeco Plus, Alfred Randriamanampisoa (au centre) est confiant quant aux chances de ses protégés.

Le football Analamanga revient au menu avec la tenue des demi-finales de la Coupe pour ce dimanche à Alarobia.

De beaux duels en perspective même si Elgeco Plus sera difficile à déloger dans la mesure où il s'est déjà préparé pour la grande aventure africaine notamment la Coupe de la Confédération.

Bela et ses camarades sont au top de leur forme contrairement à Iarivo Football Club, privé de terrain depuis trois mois pour une cause qui ne profite même pas à Madagascar car l'organisation de la CAN U17 en 2017 sur nos terres, a été retirée par la CAF d'Issa Hayatou.

Autant le dire, Elgeco Plus a toutes les cartes en main pour battre IFC et même le trophée puisque dans l'autre demi-finale, on verra une confrontation entre le COSPN et le COSFA, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas inconnues pour Elgeco Plus qui reste le favori logique du lot.

Mais il ne faut jurer de rien car il s'agit d'une coupe habituellement ouverte et permettant aux petites équipes de briller. Un esprit couperet qu'on espère voir ce dimanche à Alarobia. Le même état d'esprit qui anime les militaires réputés pour être des spécialistes de coupe et venant d'échouer de peu en coupe de Madagascar.