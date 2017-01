Madagascar: Basket-ball / Coupe du président - Sebam signe une deuxième victoire

La rencontre était en démonstration où les joueurs de l'ASCB ont dominé de la tête et des épaules leurs adversaires. ASV a signé sa deuxième victoire de la compétition contre ASV sur le score de 66 à 45. Ce jour, ASCB et Sebam en découdront à leur tour, toujours au gymnase de Mangarivotra. Un match très serré entre ces deux cadors, décisif pour la suite de la compétition. NCBB affrontera BCO. Seules les deux équipes finalistes seront qualifiées pour les éliminatoires de la zone Nord.

La victoire a été acquise au money-time pour les Brechard et compagnie. Pourtant à la pause, Sebam a mené tout simplement de quatre points par 36 à 32. Sebam en quête d'une remontée en N1A a réalisé jusqu'ici un parcours sans faute. L'objectif pour les protégés Salimo Sita est de se qualifier pour les éliminatoires pour la zone Nord. L'Association Sportive et Culturelle de Boeny (ASCB) pour son premier match n'a pas tremblé face à l'équipe du NCBB. Les Livio, Bila et consorts ont pris le dessus sur la formation du NCBB par 57 à 26.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.