Madagascar: Tanteraka ny nofiko - La Mercedes Sprinter à Domoinaniaina Hortensia

70 abonnés . Depuis le début du jeu le 14 Novembre 2016, le 3e opérateur mobile mondial a récompensé plus de 70 abonnés afin de les remercier pour leur fidélité. « ... En distribuant ces cadeaux, Airtel Madagascar réitère son engagement à accompagner sa grande famille dans tous les moments... » explique Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar. Chaque année, Airtel Madagascar met en scène son grand jeu promotionnel pour permettre à tous ses abonnés de gagner de nombreux lots. Une manière pour l'opérateur de tourner la page sur un chapitre mémorable et aborder une nouvelle histoire pleine de surprise.

Un car Mercedes Sprinter comme premier lot. C'est l'idée géniale qu'Airtel Madagascar a trouvé pour satisfaire, ses fidèles abonnés. Et une fois de plus, l'opérateur a fait de nombreux heureux gagnants au cours de la promotion spéciale fin d'année. C'était avec le sourire aux lèvres que les 9 derniers gagnants du grand jeu promotionnel Tanteraka ny Nofiko d'Airtel Madagascar ont quitté le siège de l'opérateur, hier à l'issue de la cérémonie de remise des lots. Et la plus heureuse aura été sans doute, Fanomenzantsoa Domoinaniaina Hortensia qui a remporté le gros lot, une voiture utilitaire.

